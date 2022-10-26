【檢測登記碼】網民關注11月無登記碼要付費檢測　醫衞局發言人澄清：即場登記即可

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政府早前指，願檢盡檢人士要在安心出行內設的檢測登記碼一欄進行登記，11月才可繼續免費檢測。有網民關注如趕不及在10月底前登記，屆時前往檢測，是否要支付檢測費用。醫務衞生局發言人澄清指，願檢盡檢人士只要登記檢測登記碼，即可免費檢測，不會因為趕不及在10月底前登記，而將要付費檢測。

隨政府日前發新聞稿指，11月起願檢盡檢人士須持檢測登記碼才可免費檢測，近日社交平台及各類通訊軟件均流傳大量訊息，指如市民趕不及在10月底前登記，屆時前往檢測，將要支付檢測費用。

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醫務衞生局發言人澄清指，願檢盡檢人士即使在10月底前沒有在安心出行登記檢測登記碼，也可在需要進行檢測前即場登記，屆時同樣可以繼續免費檢測。至於新做法會在11月何時生效，當局稍後會再有公布。而強檢、特定群組及65歲或以上人士，即使沒有檢測登記碼，仍然可以繼續免費檢測。

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責任編輯：江麗盈