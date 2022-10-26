【飛機禮儀】頭等艙常客有錢卻無品 一個缺德習慣被空姐敬而遠之

▲ 《中國機長》劇照

L先生是某航空公司的頭等艙常客，空姐們對他印象深刻，只因他以沒禮儀聞名。

舉例，他上機後就會脫下鞋子。脫鞋不是問題，但他從不穿襪子，光着腳翹腳坐，腳臭濃烈，空姐們都得閉氣躲避臭氣襲擊。

飛機是乘客共享空間的地方，無論入座哪一個客艙，都必須顧及他人的感受。

洗手間是一個顯示乘客是否懂得飛機禮儀的地方。有男士小便時，沒有把座墊掀起；有人如廁後沒有沖水，或大解後沒多沖廁一兩次，確保不留糞便在馬桶內；有人洗手，把洗盥台或地面弄得濕透，卻不會擦乾地方；洗手後，把抹手紙隨便放在洗盥台或掉到地上，把洗手間弄得又濕又亂。

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坐在經濟艙的乘客更需要飛機禮儀。三連座位只有四個扶手，四連座位有五個扶手。誰可以使用兩個扶手？坐中間位的乘客相對上較靠通道的乘客更有壓迫感，是否應該可享兩個扶手，略為增加空間？現實是不少乘客先下手為王，早霸佔扶手者先享用，懶理鄰座乘客的感受。

除了上半身的空間，有人也覬覦下半身的地盤。有些乘客刻意岔開腿坐，佔據過多空間，令相連座乘客覺得很受壓迫。

坐在你後排的乘客，曾否在起身離座時，用力拉動你的座位靠背，令你忽然被拉向後，嚇了一大跳？

坐在你前排的乘客，當你正在用餐的時候，忽然把椅背放下，令你的頭幾乎撞向前方椅背，你放在摺桌上的食物和飲品也快掉到地上？

父母可有阻止孩子在機上嬉戲喧鬧？女士可否不過度噴灑香水？

帶着尊重、體諒和溝通登機，可以避免產生許多不必要的衝突。

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