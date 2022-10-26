【下流上車族】郭柏妍羅毓儀化身女僕齊賣萌　「A0女神」愈戰愈勇有望上位【多圖】

▲ 《下流上車族》再向觀眾衝擊眼球，今次大玩女僕cosplay！

TVB台慶劇《下流上車族》以港人買樓為奴的題材，雖然劇情老少咸宜，但不時加插有趣環節。繼「黑絲儀」江美儀（飾演莫雯慧）出動黑絲誘惑老公林敏驄（飾演車志明），前晚（10月24日）再有性感睡衣look登場，今次更雙手被綁兼濕身玩SM，尺度升級！

而昨晚（10月25日）播出一集就輪到飾演兩人女兒「芊芊」、「蔓蔓」的郭柏妍及羅毓儀大玩cosplay女僕，實行向觀眾來個震撼眼球的視覺衝擊！

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【下流上車族】江美儀黑絲再現超搶鏡 靠兩大重點保美好身段

Cosplay女僕賣萌

劇情講述車氏一家四口為了儲錢買樓，各成員出盡法寶努力搵錢。郭柏妍和羅毓儀為了幫輕父母，主動到女僕cafe當侍應。二人穿上女僕裝束已經十分嬌俏，不但在台上大跳可愛舞蹈，又擺出心心手勢，更以可愛tone「主人」前「主人」後，讓觀眾的視覺與聽覺非常豐富。

豈料遇上爸爸林敏驄的上司兼業主「丁生」袁文傑及飾演地產經紀的丁子朗，羅毓儀表現緊張騰晒雞，不慎倒瀉飲品到袁文傑身上。郭柏妍十分投入女僕工作，經過她念咒語施「魔法」後，丁子朗即收到客戶來電以高價成交，袁文傑認為郭柏妍是他的lucky girl，答應兩女加錢購買「開掛人生」套餐。不過，林敏驄發現女兒性感演出大感不滿，即叫她們辭去女僕侍應一職。

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郭柏妍頂替蘇皓兒演出

兩位TVB女神合體出擊賣萌，獲得網民一致好評。郭柏妍受訪時透露今次是人生女僕初體驗並大嗌好好玩，她指事前跟羅毓儀上堂用了3小時學跳女僕舞，之後各自自行睇影片練習。

郭柏妍透露由於時間關係，在殯儀館練習此舞蹈，她說：「因為每日都要開工，搞到冇時間喺屋企練，有一日咁啱要拍醫院景，隔籬就係殯儀館景，我就咁喺殯儀館度練呢隻舞，開頭都有啲尷尬，覺得唔係幾好意思，但諗番只係個景嚟，唔使驚嘅！」

除了林敏驄的角色原由姜皓文（黑仔）演出之外，郭柏妍的「車芊芊」一角同樣頂檔上陣。有指此角原屬「短髮女神」蘇皓兒擔任演出，後來有傳演技差所累，加上多種原因，最後改為郭柏妍演出。而郭柏妍的表現獲得喜出望外的結果，難怪備受大台力捧，成為極速上位的小花之一。

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