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【救命英雄】糖尿病爸爸家中突暈倒　8歲兒危急關頭1招救父獲讚「英雄」

健康 11:26 2022/10/26

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糖尿病爸爸家中突暈倒，8歲兒危急關頭1招救父。

8歲兒子成為了爸爸的救命恩人！近日一位患有糖尿病的爸爸在網上發文，指早前他在家中暈倒，兒子臨危不亂，冷靜打電話召喚救護車，讓他非常感動。

該名父親在網上討論區「Dcard」發帖，指8歲的兒子做了一件讓他驕傲一輩子的事。他指自己患有糖尿病，一旦過度控制會造成低血糖，甚至因而昏厥。

早前他和兩個孩子在家，出現了低血糖的症狀，最後的記憶停留在催促孩子吃飯，當恢復意識醒來後，便看見4名救護員給他喝糖水和測量血糖，同時以聊天安撫兒子的情緒。

樓主從救護員的口中得知，在他暈倒到後，是兒子打電話召喚救護車，救護員在離開前更詢問了兒子的名字，大讚「Your are a hero!（你是個英雄！）」。

後來他聽到兒子轉述，指他暈倒後，妹妹驚慌得不停尖叫，兒子一邊召喚救護車時，一邊告訴妹妹要保持冷靜，不要尖叫。

影片推介：

樓主指，太太經常會提醒兒子觀察爸爸的狀況，並告訴他何時需要打電話叫救護車，原來兒子有好好記住，讓樓主感到相當驕傲，「他居然真的做到了平常只有口頭提醒的事情」。

他又說，經常看到孩子打電話叫救護車幫助父母的情節，沒想到竟然會自己家中上演。

感謝他們的冷靜和幫助，讓他們的父親還可以繼續陪著他們長大。

帖文一出，不少網民都深受感動，並大讚兒子機智冷靜，「你的孩子是救了整個家庭的hero」、「哥哥真的好棒」、「自帶英雄光芒的孩子」、「哥哥是英雄，太太也是，太太平常對兒子的提醒功不可沒」、「祝身體健康」。

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責任編輯：羅嘉欣

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