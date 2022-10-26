【免針紙案】何栢良：倡免針紙人士入指定處所前快測　圖書館等可不用疫苗通行證

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港府刊登憲報，訂立《2022年預防及控制疾病（疫苗通行證）（修訂）規例》，賦權醫務衞生局局長，當有合理理由懷疑某註冊醫生發出豁免證明書前未有進行臨床評估，可宣告特定的豁免證明書失效；局長亦可以基於公眾利益的考量，宣告某註冊醫生發出的所有指明豁免證明書失效。港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（26日）表示，建議特區政府可考慮要求持有「免針紙」人士，在進入表列處所前出示快測陰性結果。

何栢良接受電台訪問時指，政府可考慮要求持有免針紙人士進入指定場所前，須出示快測無染疫證明。何認為，相比已打針的市民，持有免針紙人士傳播病毒風險較高，故入場前出示無染疫證明是「合情合理」。

另外，他又認為「疫苗通行證」延長至明年6月是穩紮穩打的做法，但同時認為政府可繼續復常步伐，調整實施「疫苗通行證」規例場所，例如在圖書館等不會除口罩的處所，可以不再實施「疫苗通行證」規例。亦同意政府容許符合接種要求的小學，12月起申請恢復全日面授，認為本港中小學生疫苗接種率在全球名列前茅，小學恢復面授是穩妥做法。

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責任編輯：余思嵐