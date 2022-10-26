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【周末好去處】Hermes西九限定潮人雜誌書報亭　本星期五六日必成打卡熱點【內附地址】

休閒消費 12:18 2022/10/26

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今個星期五六日，Hermes會於西九舉行《Le Monde d'Hermes》書報亭。

作為超級皮具品牌，Hermes今年下午半年密密在港有活動，除了剛剛在大館舉行完的Hermesfit活動外，今個星期五、六，日，Hermes會在西九開設一個名為《Le Monde d'Hermes》書報亭，屆時更會有不少打卡位和精采活動，加上費用全免，是周末身為Hermes的粉絲可不要錯過的朝聖活動。

一直有留意開Hermes的fans，都會知道品牌會推出一本《Le Monde d'Hermes》雜誌，一年兩期，在店裏作免費派發，而且每期內容絕不馬虎，除了新季衣飾介紹外，更有不少篇幅深入淺出談討品牌產品的製作過程，又或是品牌團隊的人與事，百多頁的內容，加上配合本地市場以中文繁體字呈現，絕對是愛雜誌的人的收藏項目。

而為了推廣這本雜誌，Hermes從巴黎傳統報攤獲得靈感推出首個《Le Monde d'Hermes》書報亭活動，首次舉行於2021年在布拉格展開，已先後在巴塞隆拿、鹿特丹、東京和新加坡舉行，今次終於輪到香港。

在書報亭登陸香港期間，品牌會邀請途人投入《Le Monde d’Hermes》的精彩世界，陶醉於2022年度主題「Lighthearted!」充滿詩意的氛圍之中，訪客可透過藝術家的妙筆，為自己描畫肖像，享受樂趣盎然的迷你高爾夫球，或在大型的棋盤佈景前留影，現場亦會不定時派發鮮花。

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此外，大家亦在Monsieur Kiosk的殷勤招待下，欣賞由二人藝術組合送上的創意音樂演出，以及傍晚的DJ表演。大家今個星期五、六，日，各方潮人記得到這個橙色的書報亭潮拜一番。

《Le Monde d’Hermes》書報亭

日期：10月28至30日

時間：11am - 7pm

地點：西九文化區藝術公園海濱草坪/東面

記者：何偉雄

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