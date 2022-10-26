【打機有益】美國研究每日打機3小時以上兒童　認知能力較無打機者優勝

▲ 美國最新研究指出，打機對兒童的認知能力有幫助。

家長都擔心小朋友沉迷打機，有損身心健康。然而，近日有美國期刊發布的研究報告卻顯示，打機可能對孩子的認知能力有好處，執行指令的反應也較迅速。

《美國醫學會雜誌網絡開放期刊》（JAMA Network Open）近日發布一項研究報告，研究的主作者、佛蒙特大學（University of Vermont）精神病學助理教授查托尼（Bader Chaarani）接受法新社訪問時指，他本人是個電玩愛好者，還有神經成像方面的專業，於是被這項研究主題吸引。

他指出，過往的研究主要針對沉迷打機的負面影響，例如與抑鬱症、攻擊性有關，不過相關研究的參與者較少，尤其關於腦部影像的研究不多，所以他認為研究結果有限。

查托尼團隊找來2,000名9至10歲的兒童，研究他們的腦部認知發展，這群兒童被分成兩組，一組是從未打機者，另一組則每日花3小時或以上打機，至於為何規定3小時以上，是因為美國兒科學會針對年齡較大的兒童，建議打機時間為1至2小時。

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進行兩項測試

這兩組兒童都會分派進行2項測試，第一項測試，畫面上會出現箭頭指向左右其中一邊，參與研究的兒童必須盡快按下左或右，同時他們也被告知若出現「停止」符號，不可以按下任何按鍵，以測試他們控制衝動的程度。

第二項測試，是讓孩子看人的臉，然後詢問隨後顯示的圖片是否匹配，以測試他們的記憶。在使用統計方法控制可能影響結果的變數，如父母收入、智商、心理健康症狀等，團隊發現，打機組的兒童在這兩項任務表現比另一組更好。

兩組兒童執行任務時，查托尼的團隊使用功能性磁振造影（fMRI）掃描他們的大腦，結果發現打機組兒童的大腦，在注意力和記憶力相關的區塊出現較多活動。查托尼認為結果提出一個有趣的可能性，

打機或許提供了認知訓練體驗，而且是可測量的。

不過，查托尼也指出，目前並沒有辦法得知，究竟是認知程度高造成更愛打機，或是打機令認知程度提升，亦未知認知表現與打機時間長短的因果關係。團隊希望繼續研究以得到更明朗的答案，他們也會再次審視這些參與研究的孩童長大後的情況，同時排除其他變因，如家中環境、運動和睡眠質素等。

查托尼強調，長期觀看螢幕時間過長，肯定對整體身心健康帶來負面影響，但比起只在觀看影片，打機或許是更好的選擇。

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責任編輯：王明芳