【東張西望】港媽帶4歲女遊日「滯留」　哽咽泣訴斷糧但網民唔同情

剛好日本開放旅遊及趁香港0+3入境政策，不過有位港媽鄧太昨晚向《東張西望》報料指她帶4歲小朋友用飛行哩數兌換機票從香港到達東京，再東京飛往大板，後來中途家人幫忙改機票，再購直航機位從大板直飛香港，客服就說加錢可以改到機票。

但於回程前想作72小時預先Check In卻不成功，及後多次嘗試都失敗，機位更消失了，而且熱線電話都打不通，頓感徬徨無助，結果滯留大阪機場3日，其後幾經轉折，終於成功返港，但對航空公司的失誤深感不滿。

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哽咽哭訴

自言「斷糧」的她拍片向鏡頭哽咽哭訴稱：「我從來未去過一次日本係去得咁慘！」

鄧太並指：「其實我嚟7日，轉機轉咗兩日，搞呢單嘢搞咗3日，其實我嚟呢度都冇意思囉！而家仲話要唔知點樣可以返到嚟。係，錢可以解決一切，但喺而家呢一刻，仲係咪可以解決？我真係唔知道。我都唔知我過嚟做乜嘢，我嚟係為咗你哋航空公司做錯嘢，我從來未去過一次日本係去得咁慘！ 」

結果糾纏3日，鄧太終於在《東張西望》出手協商下成功返回香港。

可是網民卻大多表示不同情鄧太，紛紛留言：「明知得佢一個大人，帶住小朋友又handle唔到突發事情，都夠膽咁樣去旅行 佩服佢既勇氣」、「一個女人帶住4歲小朋友仲飛起老公去旅遊, 一有意外突發就應付唔呢, 呢個係教訓」、「睇完只係覺得博同情，自己攞嚟過嚟」