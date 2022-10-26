  • 25°C
香港時間 : 20221026日 (週三) 11:42
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 季前賽 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 美麗戰場 超市大搜查 李啟言 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【東張西望】港媽帶4歲女遊日「滯留」　哽咽泣訴斷糧但網民唔同情

娛樂 11:27 2022/10/26

分享：

分享：

熱門 季前賽 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 美麗戰場 超市大搜查 李啟言 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

剛好日本開放旅遊及趁香港0+3入境政策，不過有位港媽鄧太昨晚向《東張西望》報料指她帶4歲小朋友用飛行哩數兌換機票從香港到達東京，再東京飛往大板，後來中途家人幫忙改機票，再購直航機位從大板直飛香港，客服就說加錢可以改到機票。

但於回程前想作72小時預先Check In卻不成功，及後多次嘗試都失敗，機位更消失了，而且熱線電話都打不通，頓感徬徨無助，結果滯留大阪機場3日，其後幾經轉折，終於成功返港，但對航空公司的失誤深感不滿。

【香港小姐】陳庭欣巨型客廳玩瑜伽成焦點　從公屋進駐3000呎九肚山洋房生活富貴【多圖】

最新影片推介：關楓馨專訪

哽咽哭訴

自言「斷糧」的她拍片向鏡頭哽咽哭訴稱：「我從來未去過一次日本係去得咁慘！」

鄧太並指：「其實我嚟7日，轉機轉咗兩日，搞呢單嘢搞咗3日，其實我嚟呢度都冇意思囉！而家仲話要唔知點樣可以返到嚟。係，錢可以解決一切，但喺而家呢一刻，仲係咪可以解決？我真係唔知道。我都唔知我過嚟做乜嘢，我嚟係為咗你哋航空公司做錯嘢，我從來未去過一次日本係去得咁慘！ 」

結果糾纏3日，鄧太終於在《東張西望》出手協商下成功返回香港。

可是網民卻大多表示不同情鄧太，紛紛留言：「明知得佢一個大人，帶住小朋友又handle唔到突發事情，都夠膽咁樣去旅行 佩服佢既勇氣」、「一個女人帶住4歲小朋友仲飛起老公去旅遊, 一有意外突發就應付唔呢, 呢個係教訓」、「睇完只係覺得博同情，自己攞嚟過嚟」

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【東張西望】投訴樓上滲水天花滴熱水灼傷　居屋戶主涉自製漏水鬧劇專家揭內情
17:57 2022/10/24
【東張西望】投訴樓上滲水天花滴熱水灼傷　居屋戶主涉自製漏水鬧劇專家揭內情
【開心速遞x東張西望】港姐何沛珈成鄭世豪新秘書 　 Roxanne入行兩年拍劇主持機會不絕
12:04 2022/08/30
【開心速遞x東張西望】港姐何沛珈成鄭世豪新秘書 　 Roxanne入行兩年拍劇主持機會不絕
【東張西望】陳庭欣退休警父拯救輕生路人　「東張女神」Toby無懼姦斬令恐嚇：不退縮
17:22 2022/08/28
【東張西望】陳庭欣退休警父拯救輕生路人　「東張女神」Toby無懼姦斬令恐嚇：不退縮

你可能感興趣

【東張西望】投訴樓上滲水天花滴熱水灼傷　居屋戶主涉自製漏水鬧劇專家揭內情
17:57 2022/10/24
【東張西望】投訴樓上滲水天花滴熱水灼傷　居屋戶主涉自製漏水鬧劇專家揭內情
【開心速遞x東張西望】港姐何沛珈成鄭世豪新秘書 　 Roxanne入行兩年拍劇主持機會不絕
12:04 2022/08/30
【開心速遞x東張西望】港姐何沛珈成鄭世豪新秘書 　 Roxanne入行兩年拍劇主持機會不絕
【東張西望】陳庭欣退休警父拯救輕生路人　「東張女神」Toby無懼姦斬令恐嚇：不退縮
17:22 2022/08/28
【東張西望】陳庭欣退休警父拯救輕生路人　「東張女神」Toby無懼姦斬令恐嚇：不退縮
娛樂人物職業 東張西望 綜藝節目 TVB

最高瀏覽

資深藝人楊群不敵癌魔　於洛杉磯病逝享年88歲
10:10 2022/10/25
資深藝人楊群不敵癌魔　於洛杉磯病逝享年88歲
【癌症警號】人妻每月做18次壞事　一年後腹痛驗出肝癌【附9大徵兆】
10:39 2022/10/25
【癌症警號】人妻每月做18次壞事　一年後腹痛驗出肝癌【附9大徵兆】
【兩性關係】結婚兩年僅行房10次 性治療師揭丈夫冷淡背後只因太愛妻子
11:34 2022/10/25
【兩性關係】結婚兩年僅行房10次 性治療師揭丈夫冷淡背後只因太愛妻子