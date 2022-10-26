【下流上車族】林景程感覺亡母在天上保佑　演貼地小人物大獲好評

林景程有份主演TVB台慶劇《下流上車族》，他與「鮑姐」鮑起靜的母子情看得令人肉緊，景程日前在劇集中「爆seed」鬧爆媽媽，這位衰仔被網民讚：「欣賞林景程的演技，希望今年台慶，佢可以有份角逐最佳男配角。」

現實中相當孝順的林景程曾指，已病逝的媽媽生前不太喜歡他入這行。

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不獲媽媽支持入行

林景程的媽媽在2008年（即他入行前）已因為癌病逝世，不過他相信媽媽一直在天上看住他的演出。他曾接受TOPick訪問，喜歡唱歌的景程在正式入演藝圈前曾參加唱歌比賽，謂：「當時（2008年）我臨出賽前突然失聲，那時覺得是否媽媽不想我比賽呢？」

後來，他於2009年參加《超級巨聲》：「當時竟然沒失聲，也沒其他阻滯，於是就覺得是否媽媽開了綠燈給我？」

林景程一直也在意媽媽是否滿意現在的自己：「因她生前不太喜歡我入這行，而我現在堅決入了演藝圈了。她會不會也同意呢？我經常都有這些問題。」

感覺媽媽在天上照料自己

當年林媽媽去世，家人都十分悲痛，可是當時林景程過了2、3天後便似沒事一般，外表看似沒表現出太傷心。事實他並非不悲傷，反之是太過傷心：「有一段時間，我永遠不會說個『拜』字，定會說去『探』媽媽。因我是抑壓了自己，然後真是當自己沒事地生活。」

即使林景程已沒法再跟媽媽對話，但知道媽媽永遠也在旁：「她長期在我心中，覺得我做的所有東西，她在天上都會知、會見到。」

縱然媽媽當初未有贊成他入行，但他知道媽媽永遠站在子女那邊：「相信媽媽現在不會阻止我，她同意我繼續做下去。」

▲ 林景程相信天上的媽媽也有看其演出。（林景程IG圖片）

2021年結婚

林景程在2021年11月與拍拖12年的圈外女友拉埋天窗，終於成家立室！

二人經歷過離離合合，後來發現和對方相處時的感覺非常舒服，於是認定對方為終身伴侶。

問到其女友喜歡他甚麼時，林景程立即表示:「她喜歡我蠢！」並自嘲説:「她認為做幕前的人應該要懂得交際，但偏偏這是我的弱項，所以她經常取笑我又呆又鈍兼笨手笨腳！但不知為何，我這樣的個性格偏偏令她很歡喜，我猜應該是由於我蠢，才令她覺得和我相處很舒服吧！」

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演貼地小人物獲認同

景程在《下流上車族》所演的家寶曾現「衰仔」一面，盡展精彩演技。在2020年，景程憑《香港愛情故事》中的地產經紀Henry一角首次獲提名《萬千星輝頒獎典禮2020》最佳男配角。

不少觀眾大讚林景程演得很自然，有如真的地產經紀般，他接受TOPick訪問時笑言：「有朋友指我是『被演戲耽誤了的地產經紀』，感謝大家愛戴，但肯定不會考經紀牌。」

《香港愛情故事》的Henry妙語連珠，他謂：「對白都有度過，但靈感是來自生活。例如超巿買米的比喻，就是有段時間超巿紙巾缺貨，我逛超巿時聽到有人覺得貴，想等紙巾減價時才再買；又例如爸爸買樓給兒子，就是大家大家所說的父幹。我只是嘗試將這些很生活化的想法變成對白，用子華哥的方式演出來。」

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