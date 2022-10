【日本開關】TeamLab大阪開常設美術館　日間植物園晚上變身藝術空間【內附交通】

▲ 和人類有互動的小宇宙園區。(Klook圖片)

疫情前,位於大阪的長居植物園是當地新進人氣景點之一,因着台場TeamLab Borderless於今年8月終關閉,所以TeamLab終在大阪開設常設美術館,命為「TeamLab Botanical Garden」,日間為植物園,晚間變為藝術空間,玩盡日與夜,以光影欣賞自然與藝術。

位於長居站附近的長居植物園區佔地非常廣闊,TeamLab 數位藝術團隊就與園區合辦全新夜間常設展覽,使這裏白天仍是植物園,但夜晚則變身成藝術作品展示空間。透過燈光特效及園區植物,把平日普通的植物園變得不平凡。

隨着燈光幻化成大自然的風和雨、園內的鳥兒和人們的行為變化,把人與自然融合成為展品的一部分,表達出「大自然保持自然的姿態成為藝術」的理念。

7 大藝術作品打卡必到

場內設有7個藝術作品,有數個場景值得大家去打卡。首先是「Floating Resonating Lamps - One Stroke」,它是在水面上放上玻璃燈籠,只要有人靠近或被風吹拂,燈籠便會產生不同光亮與音色。燈光把風、水流具現,場景相當唯美,非常值得一遊。

然後是「Life is Flickering Light Floating in the Dark – Sunflowers」,它是以光精準地打在向日葵。試想像一下2萬株向日葵在暗夜間發光,畫面何其震撼與夢幻。但提提提大家需要留意園內是禁止使用單腳架、三腳架及自拍棒等輔助器材。

▲ 在此可以玩盡日與夜,以光影欣賞自然與藝術。(Klook圖片)

前往交通:

‧搭乘地鐵御堂筋線(Midosuji)至長居站(Nagai),從3號出口出站後,向東步行約800公尺

‧搭乘 JR 阪和線(Hanwa)至長居站(Nagai),從東出口出站後,向東步行約1,000公尺

‧搭乘 JR 阪和線(Hanwa)至鶴丘站(Tsurugaoka),從東出口出站後,向東南步行約1,200公尺

‧搭乘大阪市營巴士4號「住之江公園(Suminoekoen) - 出戶巴士總站(Dedo Terminal)」路線至長居東站(Nagai Higashi),向北步行約400公尺

▲ 大阪長居植物園,晚上變身科幻與自然互相結合的沉浸式數位藝術展。(Klook圖片)

現在Klook更推限時優惠入場門票只需約$85,就可以在植物園內參觀,再溫馨提示有意前往園區遊玩旅客,建議提前購票,免得排隊買飛排半天,詳情此連結。

記者:郭秀芳