【日本開關】TeamLab大阪開常設美術館　日間植物園晚上變身藝術空間【內附交通】

▲ 和人類有互動的小宇宙園區。(Klook圖片)

疫情前，位於大阪的長居植物園是當地新進人氣景點之一，因着台場TeamLab Borderless於今年8月終關閉，所以TeamLab終在大阪開設常設美術館，命為「TeamLab Botanical Garden」，日間為植物園，晚間變為藝術空間，玩盡日與夜，以光影欣賞自然與藝術。

位於長居站附近的長居植物園區佔地非常廣闊，TeamLab 數位藝術團隊就與園區合辦全新夜間常設展覽，使這裏白天仍是植物園，但夜晚則變身成藝術作品展示空間。透過燈光特效及園區植物，把平日普通的植物園變得不平凡。

隨着燈光幻化成大自然的風和雨、園內的鳥兒和人們的行為變化，把人與自然融合成為展品的一部分，表達出「大自然保持自然的姿態成為藝術」的理念。

7 大藝術作品打卡必到

場內設有7個藝術作品，有數個場景值得大家去打卡。首先是「Floating Resonating Lamps - One Stroke」，它是在水面上放上玻璃燈籠，只要有人靠近或被風吹拂，燈籠便會產生不同光亮與音色。燈光把風、水流具現，場景相當唯美，非常值得一遊。

然後是「Life is Flickering Light Floating in the Dark – Sunflowers」，它是以光精準地打在向日葵。試想像一下2萬株向日葵在暗夜間發光，畫面何其震撼與夢幻。但提提提大家需要留意園內是禁止使用單腳架、三腳架及自拍棒等輔助器材。

▲ 在此可以玩盡日與夜，以光影欣賞自然與藝術。(Klook圖片)

前往交通：

‧搭乘地鐵御堂筋線（Midosuji）至長居站（Nagai），從3號出口出站後，向東步行約800公尺

‧搭乘 JR 阪和線（Hanwa）至長居站（Nagai），從東出口出站後，向東步行約1,000公尺

‧搭乘 JR 阪和線（Hanwa）至鶴丘站（Tsurugaoka），從東出口出站後，向東南步行約1,200公尺

‧搭乘大阪市營巴士4號「住之江公園（Suminoekoen） - 出戶巴士總站（Dedo Terminal）」路線至長居東站（Nagai Higashi），向北步行約400公尺

▲ 大阪長居植物園，晚上變身科幻與自然互相結合的沉浸式數位藝術展。(Klook圖片)

現在Klook更推限時優惠入場門票只需約$85，就可以在植物園內參觀，再溫馨提示有意前往園區遊玩旅客，建議提前購票，免得排隊買飛排半天，詳情此連結。

記者：郭秀芳