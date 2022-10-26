【晚吹戀講嘢】19歲Les界情聖現任女友是人妻？　誤傳出軌情慾短片給女友被罵渣女

ViuTV節目《晚吹戀講嘢》晚昨（25日）播出的一集以「超可愛Les界情聖」為題，邀請到現年19歲、曾參加「試當真校花校草2022」打入51強的Kitty擔任嘉賓，早在12歲已經「出櫃」的她分享過去的豐富戀愛經歷，以及與同性拍拖的不同之處。

Kitty更自爆試過不慎將自己與出軌新歡的情慾片段，誤傳給遠在外地的現任女友，被對方怒罵是「渣女」決絕分手。又試過發現另一半背著她發展關係，怒把對方的手機掉進海中，再發現自己才是第三者，還被對方當作是「性伴侶」。

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小學已喜歡女生

昨晚播出的《戀講嘢》由ERROR成員193（郭嘉駿）、郭奕芯（Ashina）、譚凱倫（Helen）主持，鄭伊琪（浩南）因事缺席，節目邀請到Kitty擔任嘉賓，年僅19歲的她已經拍過6次拖，經歷過無縫接軌甚至戀情重疊的情況，而她亦直認：「我鍾意拍拖。」

Kitty早於小學已經認清自己的性取向，在四年級喜歡上同級但比她大兩歲的同學，由於她就讀的學校有「一條龍」計劃，她與對方升上同一所中學。直到中二有日對方知道Kitty的心意，於是她們就開始拍拖：「女校的學生會跟朋友拖手、擁抱，但我只會對喜歡的人做這些事。」

這次是Kitty的初戀，她與對方更約定在放學後無人的課室向對方交出初吻：「試了好幾日我都錫不下去，好驚。大家靠得好近，但就是不夠膽向前，幾日後她主動靠前我們終於完成了。」

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現任女友是「人妻」？

歷任的伴侶中，Kitty未有特定喜歡長髮或短髮的女生，她揚言自己的擇偶條件是對方夠好看，和要有特別的地方。而現任的「特別地方」，就是初相識時對方的感情狀況寫著「離婚」：「她與前度在冰島結婚，現在分手了但還未正式離婚。因為在冰島結婚，要做了當地的公民才能離婚，所以結了就無辦法離。」

雖然Kitty外形甜美，現任則是短髮男性化打扮，但她在關係中卻扮演較男性化角色：「女友會像3歲小孩一樣埋頭向我撒嬌。試過與異性戀友人double dating，見男方不停照顧女生，才發現我不知不覺在做著男性角色，因為我經常照顧女友、餵她吃東西、幫她穿外套。試過吵架她哭得比我厲害，我要主動去抱她哄她。」

▲ Kitty與現任女友。（instagram圖片）

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分享出軌經歷

Kitty的戀愛經歷中，曾經試過出軌和被出軌，她坦白承認：「我很容易喜歡別人，試過在拍拖期間喜歡上其他人。」當時Kitty的現任女友身在外國，二人處於遠距離的戀愛中，怎料她在交友App上遇到一個超主動的新歡：「跟她約了出來吃飯，就不小心在一起了。她的眼神就是一副想挑逗我的模樣。」

與本來的女友處於分手邊緣的Kitty，因為一次誤把與新歡的情慾短片傳了給她，最後迎來分手結局：「因為當時都沒有存起兩人的電話號碼，一時記錯號碼就傳錯了。當時在凌晨傳出去後就馬上睡著，起床發現對方超生氣，鬧我渣女、臭雞、垃圾，但當下心想，好像有了一個分手的機會。」

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此外，她又試過發現女友出軌，當時見到對方手機內有個名為「BB」的聯絡人，細看二人對話內容發現她們已經拍拖3年。

之後Kitty與對方再約會時，一氣之下把對方的手機掉進海裡：「因為是我買的，她呆了幾秒就想搶回我電話掉進海裡。這件事後她還想約我出來，說一定會改過、對我更好，而她解釋因為拍拖3年的女友性冷感，著她去找性伴侶也沒關係，暗示我就是她的性伴侶，所以她找我只是想維持性關係，所以最後封鎖了她。」

究竟「鐵T」是甚麼？

被問到有關女同性戀的性行為問題，Kitty透露性行為過程中有分男女角色：「不被摸的女生叫『鐵T』，她不給對方摸胸部或者進入下體，過程中甚至不會脫衣服。亦有分『Top』和『Bottom』，就像男同性戀的1跟0。」

直率的Kitty直言來錄影節目只是為了讓全部人都知她喜歡女生：「客觀上覺得有可能喜歡男生，但主觀上覺得無男人可以追到我。」

而曾與女生拍拖的Helen則謂：「我都是20歲才知道我可以跟男生拍拖。」193笑言，今年19歲的Kitty可能明年就會知道答案了。

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