【癌症殺手】一家3兄弟先後患前列腺癌　醫生警告：具家族遺傳病史

▲ 一家3兄弟1年内先後患前列腺癌。

家族中一旦有人患癌，切勿掉以輕心。内地一名向來覺得自己健康不俗的70多歲老翁，近日因兄長及弟弟於短短一年間先後確診前列腺癌，於是亦前往附近醫院檢查，最終發現自己與另外2名兄弟命運相同，俱罹患前列腺癌，且癌指數已超標近30倍，更不幸是由於發現太遲，目前已不能進行手術。

最新影片:

早有先兆

綜合內地傳媒報道，那名姓方的老翁其實數年前曾接受例行身體檢查時，便已發現體內PSA（前列腺特異抗原）指數偏高，但由於他一向覺得自己身體尚算健康，加上當時亦並無其他不適，於是對檢查結果不以為意，更沒有再進一步詳細檢驗。直到去年，原來其大哥及三弟同有PSA指數偏高問題，他們進行進一步檢查後，最終先後確診前列腺癌，並需要接受手術，此時方翁才驚覺事態嚴重，加上家人勸告，於是便再入醫院複檢。

諱疾忌醫致超標30倍

入院後後，醫生經檢查發現方翁的PSA指數已有原先的9.69ng/L飆升至114.81ng/L，比正常範圍4ng/L以下超出近30倍。至本月初，他被轉介至鄞州區第二醫院泌尿外科求醫，終確診罹患前列腺癌。由於身體狀況不宜接受手術，院方只好安排事主接受內分泌治療，待3至6個月後再作評估，如腫瘤情況可控將可接受手術。事態至此，方翁亦非常痛恨自己當初的掉以輕心。

是自己大意了，當初體檢第一次查出指標偏高時就應該重視。

該院前列腺專科主任王鋼指出，三兄弟先後確診前列腺癌的情況並不常見，但卻十分「典型」。他指出前列腺癌具有家族遺傳性，強調前列腺癌的PSA篩查十分重要。

與直腸指檢、經直腸前列腺超聲比較，（PSA）具有更高的前列腺癌陽性診斷預測率。

及早發現康復率高

該院今年已接收近300名前列腺癌患者，當中最年輕患者只有37歲。王鋼指，前列腺癌病患一向老年人較多，而該名年輕病患則在3個月前因突然出現排尿不暢情況，而且情況急劇惡化，數日之間已無法排尿，檢查發現前列腺已腫大至正常體積5倍多。

前列腺疾病專家朱偉智表示，前列腺癌其實是一個「惰性」的惡性腫瘤，生長很緩慢，如果能在早期發現前列腺癌，治癒率非常高。他又提醒50歲以上的男性每1至2年應做一次PSA檢查，以儘早發現問題、及時醫治。

6大常見症狀

排尿困難

血尿

射精疼痛

精液帶血

骨頭疼痛

PSA（前列腺特異性抗原）指數上升

改善飲食習慣，預防癌症

泌尿科專科醫生葉維晉稱， 華人罹患前列腺癌趨增，與西方飲食文化不無關係，又預期隨著港人越來越長壽，本港前列腺癌個案亦會越來越多，認為要預防癌症可由飲食著手，包括多食蕃茄等抗氧化蔬果。他舉例美、德及英等地不乏有專家提出的植物療法，例如鋸棕櫚(Saw Palmetto)、奧米加3(Omega3)食物等；中國也有專家提出綠茶亦有效抗癌。不過，葉維晉重申飲食之外，仍建議男士年年驗身，建立多食蔬菜、少食紅肉的健康飲食習慣。

【獨家優惠】限時搶Columbia網店購物滿$2000即減$400優惠碼：https://topick.hket.com/article/3377747

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞：https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣