【季前賽】姜濤＋呂爵安+邱士縉拍攝場地大公開　天台籃球場成姜糖打卡點【內附地址】

▲ 《季前賽》拍攝場地。

由姜濤、陳卓賢、呂爵安、邱士縉、張繼聰、郭嘉駿及梁業主演的ViuTV新劇《季前賽》，講述3位熱愛籃球的男生重拾昔日籃球夢，對戰全港首屈一指的大學籃球隊的故事。劇中有不少實景拍攝，首兩集萬人迷姜濤打工的快餐店，以及練波球場，相信又會成為姜糖的朝聖地。

屯門愛定籃球場

第一集講到翰林大學籃球隊街場踩場，張繼聰演的喪波穿針引線，把阿孝（姜濤飾）、阿德（呂爵安飾）、阿良（邱士縉）三個不相識的人聚集起來對賽，並已經有不少球場打波的場面出現。

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劇中出現球場頗有特色，位置是在屯門的愛定商場天台的籃球場，屬基匯資本民坊旗下商場，今年為多個商場進行了活化翻新，其中愛定商場便打造為佔地11萬平方呎的全港首個「空中運動營」，興建特色籃球場、足球場及滑板運動場等多個體育設施，

「空中運動營」是民坊今年首個旗艦項目，當中包括「空中籃球場」、「空中足球場」、「空中滑輪運動場」、「空中跑步基地」及「空中庭園」。藍球場由本地藝術家XEME進行活化，加入不同的畫風拼搭，在高處望下別具立體感。

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而「空中滑輪運動場」已開幕，讓一眾滑板、滾軸溜冰及平衡車愛好者有一個切磋技藝的空間。

「空中運動營」亦計劃邀請港隊運動員，為尚餘1.5萬平方呎未發展空間提供場地設計意見，共同建構社區體育樞紐。

地址：屯門鄉事會路2A號愛定商場天台

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兆禧苑籃球場

另一個活化項目為同於屯門的兆禧主場，劇中邱士縉便在此切磋球球技，此主場包括一個全場籃球場、一個多用途球場、兩個特色單邊籃球場、一個「遊戲地景」（Gridded Playscape）、兩條150米的緩步徑及一個「車胎地帶」，這裡亦曾被《Error自肥企画》第二集作為拍攝景點，場內並有不少彩色圖案的打卡位。

地址：屯門湖翠路 201 號兆禧苑停車場上蓋

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Ｍ記快餐店

另外，首集阿孝（姜濤）與好友豬潤（梁業）工作的M記快餐店，位於沙田廣源邨，平時都有不少市民喜愛打卡的快餐店，相信也有如《阿媽有咗第二個》的茶餐廳一樣，備受姜糖追捧，不過大家切記打卡之餘，不要作出騷擾街坊和食客。

▲ 沙田麥當勞。

地址：沙田廣源商場2樓13號

記者：陳家昌

