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【免針紙案】盧寵茂：修例非輸贏問題　政府有足夠權力可承擔抗疫責任

社會 11:36 2022/10/26

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(資料圖片)

港府刊登憲報，訂立《2022年預防及控制疾病（疫苗通行證）（修訂）規例》，賦權醫務衞生局局長，當有合理理由懷疑某註冊醫生發出豁免證明書前未有進行臨床評估，可宣告特定的豁免證明書失效；局長亦可以基於公眾利益的考量，宣告某註冊醫生發出的所有指明豁免證明書失效。醫務䘙生局局長盧寵茂回應政府是否「輸打贏要」，指不是輸贏問題，強調政府是承擔責任，保障市民健康。

醫務䘙生局局長盧寵茂在立法會出席一個活動後，被追問會否影響政府管治威信時，指政府是依法辦事。

法例係要足夠嘅授予政府一個權力，去到執行係抗疫上面我哋嘅責任。呢一條條例佢訂立嘅初始、佢嘅初心，就係要俾政府能夠有足夠嘅權力去承擔呢個責任，權力同責任係同一時間嘅，足夠嘅權力我哋先可以承擔呢個責任

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責任編輯：余思嵐

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