【免針紙案】病人組織質疑當局以行政手段廢除法庭裁決　做法令人「蔚為奇觀」

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政府修例賦權醫務衞生局局長在特定情況下可廢除可疑「免針紙」（詳情即看【下一頁】），病人政策連線主席林志釉今早（26日）在電台節目上質疑當局做法是以行政手段廢除法庭裁決，又指若然診所不願意為病人評估是否適合接種疫苗，要病人自行承擔接種風險，屬於嚴重醫療事故。

病人政策連線主席林志釉表示，修例本質上無問題，是將本身無法律權力的事情放回法例，令醫務衛生局局長行使權力時名正言順。但他質疑，行政長官李家超早前引用相關司法覆核案件，指市民可向政府挑戰，而政府亦敗訴，顯示人權受保障，但兩日後又以行政手段廢除法庭裁決，做法令人「蔚為奇觀」。

林志釉指今次事情擾攘多時，由拘捕醫生、病人、檢控醫生、司法覆核至今，受影響的市民心情悲哀，如坐過山車，有少部份病人已另外找到醫生為他們開發免針紙。他又提到，有市民向他反映，曾到政府的過敏診所求醫，想評估接種風險，卻被要求先接種一針，才能評估到是否適合，變相病人要自行承擔接種第一針的風險。

林志釉續指，現時不少病人都反映很難找到醫生再做評估、簽發免針紙，表明如醫生、診所不願意為病人提供評估服務，任由病人承受風險，屬嚴重醫療事故，而拒發免針紙的醫生需要提供合理理由。

醫療衛生界立法會議員林哲玄則在同一節目上指，政府訂立條例時，無預算或會有濫發免針紙的情況，以致無法即時處理今次事件，但認為從公共衛生角度來看，當局廢除免針紙的決定屬正確。

他指出，事件源起於9月時發現有7名醫生發出大量免針紙，且部份免針紙發出時未必有審視病人是否合適，認為有需要為這些病人重新評核，而現存免針紙也不能當是合理證明。他續指，如市民有需要，可以再做合理評估。

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責任編輯：江麗盈