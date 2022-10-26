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【英國首相】42歲辛偉誠成英國最年輕首相　牛津史丹福學霸從政夫妻料擁65億身家

教育 13:26 2022/10/26

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42歲辛偉誠成為英國最年輕的首相。

英國新首相出爐，由前財相、42歲的辛偉誠（Rishi Sunak）出任，成為英國最年輕首相，也是英國首位非白人首相。辛偉誠學歷背景強勁，曾就讀世界頂級學府牛津大學及史丹福大學，他從政之路一直平步青雲。而他最引起話題的不少得有一個富貴外父，人稱「印度Bill Gates」，他與富二代妻子的身家估計高達65億。

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學霸從政生涯登上巔峰

綜合外國傳媒報道，辛偉誠來自一個印度裔家庭，父親是醫生，母親則是藥劑師，雙親早年移民英國，他於1980在英國修咸頓（Southampton）出生。他自小家庭環境優越，父母安排他入讀貴族寄宿學校溫徹斯特公學（Winchester College），其後考入牛津大學，修讀政治、哲學和經濟學學位，之後在美國史丹福大學取得工商管理碩士學位（MBA）。

辛偉誠是英國首位非白人首相。（辛偉誠IG圖片）

大學畢業後，辛偉誠投身金融界，先後在高盛投資銀行擔任分析師，以及在對沖基金管理公司做合夥人。他自2015年踏入政界，當選為列治文（約郡）國會選區議員，2019年擔任時任財政大臣賈偉德（Sajid Javid）的財政部首席秘書，直至2020年2月成為財政大臣。

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外父是「印度Bill Gates」

辛偉誠在史丹福讀書時認識了現在的妻子Akshata Murthy，夫妻婚後育有兩名女兒。Akshata是印度億萬富豪、IT巨頭公司「Infosys」創辦人Narayana Murthy的女兒，而Narayana Murthy被外界形容為「印度Bill Gates」。據知Akshata持有Infosys公司0.91%的股份，價值約7億英鎊（約63億港元）。

據《星期日泰晤士報》（The Sunday Times）估計，兩夫妻的財產達7.3億英鎊（約65億港元），高於英國國王查爾斯三世（Charles III）夫婦約有3億至3.5億英鎊（約27至31億港元）身家。

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責任編輯︰王明芳

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