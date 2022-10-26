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【日本開關】大阪梅田Grand Front哈利波特主題聖誕燈飾　13米高移動樓梯聖誕樹+香檳金LED樹海

休閒消費 16:23 2022/10/26

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大阪梅田Grand Front北館舉辦《哈利波特》聖誕節主題活動。（官網圖片）

計劃聖誕節飛日本的朋友，可要在行程上記低各大商場或景點的聖誕燈飾開催日子時間。日本聖誕燈飾出名浪漫兼有心思，絕對是值得花時間走一趟打卡。而在港人熱門旅遊點大阪梅田的Grand Front Osaka商場，今年就會有《哈利波特》做主題的聖誕燈飾，除有13米超巨型聖誕樹外，亦有一系列互動小遊戲，Harry Porter 粉絲絕對不能錯過。

由11月10日起至12月25日，Grand Front Osaka會與華納兄弟合作，推出Grand Wish Christmas 2022《哈利波特》魔法世界主題聖誕邀請函活動。屆時商場北館會矗立一株高達13米的魔法漂浮聖誕樹，以金色為主，樹上掛有漂浮階梯向霍格華茲城堡內的移動樓梯致敬，聖誕樹兩旁亦同時掛起了四大學院旗幟，讓人如置身電影場景之中。

    點擊圖片放大
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期間巨型聖誕樹會有點燈表演，漂浮階梯會隨住燈光及音樂轉動，地上更會有四大學院代表動物獅、蛇、鷹、獾的投影，加上燈光騷及音樂，聖誕氣氛十足。

Grand Front Osaka除北館有聖誕樹外，南館附近的梅北廣場人行道由11月10日至明年2月28日期間，亦會裝設大量香檳色燈飾，33萬盞香檳金LED燈會掛在94棵櫸樹，營造出一片浪漫LED樹海。當中有16棵樹更會掛上哈利波特主題燭燈，與北館互相呼應。

梅北廣場人行道有大量香檳色燈飾。

商場亦為哈利波特的粉絲準備了一連串小遊戲，遊客可於場內8處印仔收集處蓋上屬《哈利波特》系列8套電影的象徵符號，極具收藏價值。

《哈利波特》魔法世界主題聖誕邀請函
日期︰11月10日至12月25日
地點︰Grand Front Osaka北館及南館
北館1F聖誕燈光騷時間︰周一至周五5pm-12mn、周六及日4pm-12mn（每小時的00分、20分、40分開始）

記者︰黃依情

聖誕節 大阪 燈飾 日本 文娛藝術 商場活動 表演 商場

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