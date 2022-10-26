【校長寵物】男拔附小副校長帶愛犬返學受師生追捧　化身狗社工助情緒及學習困難學生紓壓

▲ 拔萃男書院附屬小學副校長吳鳳婷坦言，在疫情下，學校的氣氛變得沉重，某日有人提議她帶愛犬回校，得校長同意下，她大膽嘗試，沒料到愛犬破解了沉重的氛圍，為師生們都帶來歡樂。

「帶狗返學？」、「還是副校長？」、「大受歡迎？」以上疑問全發生在拔萃男書院附屬小學內，並由副校長吳鳳婷主理。Miss Ng說一切都是由疫情開始。「其實也要多謝同事們的鼓勵及校長的通情達理，允許我帶Shaky回校，不只同事們開心，連學生們也當牠是明星般追捧。最估不到的是可以為到一些有情緒或學習困難的學生，釋放到壓力。」

本身是新手寵主的Miss Ng在考慮是否養狗時，都經過一番掙扎，反而是校長的一席話鼓勵了她。「教書的工作太忙，沒時間照顧寵物。而正因為校長有養狗，她說當自己放工回家，抱著狗來玩，本是煩躁的心情，很快便平復。我亦顧念到丈夫同樣是工作壓力繁重，如果養寵物真有如校長所言的功效，也不妨一試吧。」她解釋說。

於是她上網搜尋狗種。「我的要求也不少，要不容易甩毛、沒臭味、又要夠醒目。結果走訪過寵物店幾次，都揀不到心水。但有一次看到5個月大的Shaky時，覺得牠都幾得意，全身黑色有型格，便心儀了牠。」

她續道：「當時都沒有衝動，閒時放工後便到店外探視一番，為期都有一個月㗎。當有決定時便進店內試抱上手，但牠不是那種立即小鳥依人狀，我反而喜歡這種有性格的表現，所以就認定了牠。」

▲ Shaky又真的會乖乖地坐枱上看着主人工作。(湯致遠攝)

謎一樣的身體震動

至於貴婦狗Shaky的名字由來，正好關於寵物店的售後服務。「職員建議我即時帶狗去看醫生做檢查，如發現牠有不妥，是可以不要的。當我帶牠到診所時，發現牠不斷地震，但身體卻沒甚麼毛病，連醫生都不明解。我覺得牠震得好得意，亦相信牠只是驚陌生，只要我對牠好些，能讓牠感到安全，日後應不會再震。」她笑道。

於是好自然地，便為牠起名為Shaky，至今她養了Shaky 3年多，牠的身體震動未有停止，還成為了牠的招牌。凡是Shaky不相熟的人抱牠，牠的身體便會不由自主地震動，而牠卻不會掙扎，實在很有趣，Miss Ng對此亦習以為常。

▲ 跑了幾圈後，Shaky 正在索氣中。(湯致遠攝)

正所謂愛屋及烏，主人眼裏看愛犬，真的連「缺陷」都是得意的。但Shaky卻有一個行為令她常感氣結。「就是每次帶牠外出、搭𨋢和下車時，牠都莫名地『大叫』，吠聲高分貝到令旁人側目，場面使我尷尬，直到現在都未能改善，惟有安慰自己牠應該是心情太興奮，但又不懂得表達，而藉着吠叫來傳達心情吧。」她無奈地說。

同事提議帶狗回校

Miss Ng提到決定養Shaky後不久，適逢疫情來襲，令到本已繁重的教書工作更添沉重。「學校停課改為網上授課，毫無準備下，卻要作出快速的應變，所有的模式從零開始，老師和學生們都沒有經驗，大家都需要時間從中摸索及適應。」

▲ 小息時，學生一見到牠便即大叫「Shaky！Shaky！」，又會跟着牠走， 非常興奮。(湯致遠攝)

她坦言當時有感同事們的壓力相當大。「感受到大家要適應不熟悉的教學模式已經夠手忙腳亂，有子女的同事又要面對疫情帶來的一些家庭管理問題，分分鐘壓力爆煲。而且大家開口埋口都談疫情講怨氣，整個教員室的氣氛都好負能量。不記得是誰先提起寵物話題，說到開心時便提議我帶Shaky回校，反正學校都沒有學生來上課。」

那刻Miss Ng心裏已覺是好提議，而校長亦支持。「果然帶了Shaky回校後，大家都很開心，話題不斷圍繞著牠，笑聲亦自然地增加，教員室氣氛亦變得有生氣了。」她憶述道。

▲ 羅錦麗校長 (右) 很支持副校長吳鳳婷帶 Shaky 回來，為學校帶來開心氣氛。(湯致遠攝)

肩負「狗社工」使命

「那時差不多日日都有同事來找Shaky，有時透過牠來打開話匣子，吹下水。更常有老師主動提議和我一起到草地放狗，趁機離開一下工作環境，外出透氣，吐一吐苦水。」她說。

直至復課後，有駐校社工竟提議她繼續帶Shaky回校，因為見證到動物溫暖人心的厲害。「社工接觸過一些有情緒困擾的學生，有時單靠大人們的幫助，他們未必會願意接受，不如就試試用動物的力量。」如是者，Shaky便嘗試擔起「狗社工」的使命。「最先沒有刻意要牠做甚麼『社工』的工作，只是讓學生來我房見見牠，與牠玩下、摸下牠，和牠傾下偈。漸漸多了學生知道可以和Shaky見面，便開始實施預約程序。」她笑說。

▲ 老師們都很愛見到Shaky，Miss Ng說有幾位老師都因為牠而養了狗。(湯致遠攝)

Miss Ng不諱言的確有些學生見得多Shaky後，心情開朗了不少，亦會對她說多了心底話。

開心老師才有開心學生

她還說有一個語文能力較弱兼不太愛說話的學生，一見到Shaky便會不斷和牠說話，盡管旁人不明他說甚麼，但他就是一直地向著Shaky說，還替牠起了一個有趣的名字「子亮小」兼用紙仔親手寫下來。

「人與人之間的相處太複雜，但動物對人永遠都那麼真誠、單純、沒有詭詐、沒有虛情假意，令人好安全好舒服。其實帶狗返學要面對的壓力也不少，始終都有怕狗的人，總會令別人有所不便，也實在要謝謝他們的包容。但慶幸喜歡Shaky的人多，見到他們的開心樣，自己也很開心。」

▲ 讓學生們和 Shaky 在草地上玩，其實大家都好開心。(湯致遠攝)

她說最高峰期會一天放3至4次狗。「因為我相信有happy teachers，才有happy students，能夠幫到同事，而令學生亦直接會得益，所以我很樂意這樣做。」

記者：郭秀芳