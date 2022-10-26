【食用安全】女兒被蟹鉗傷　爸爸生吞蟹報仇揭染3種寄生蟲

近年愈來愈多人喜歡吃生醃如醬油蟹，但進食生蟹或惹寄生蟲風險。內地一名39歲男子陪同女兒到溪邊捉蟹時，因替女兒報被小蟹咬傷之仇，於是即場生吞小蟹雪恨。豈料男子內兩月內腰背出現劇痛，經求醫後證其因生吞蟹而致體內感染了至少3身種寄生蟲，令肝臟、腹膜、腸胃等多處發炎，成為「新宿主」。

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綜合內媒報導，浙江一名陸姓男子於上月9日，因左側腰背劇痛而被送往急症室，疼痛如以10分為標準，程度已達到7、8分。院方初步檢查後發現，男子白血球指數過高，其中嗜酸性球更達到危急值，疑有腹膜炎，左側亦有少量胸腔積水，其後更發現胸部、腹部、肝臟、胃腸道等多處出現了不同程度的發炎，情況嚴重，源頭不明。

經醫生反覆問診，陸男才回想到在7月暑假期間曾與女兒到溪邊捉蟹時，因女兒說「爸爸，螃蟹夾我的手」。而陸男為了安撫女兒隨即表示「沒關係，爸爸幫你報仇」繼而隨手拿起一隻小蟹「生吞入肚」。

醫生馬上為男子展開治療，抽取了他的血液樣本進行寄生蟲檢測。結果顯示8類寄生蟲IgG抗體中，肝吸蟲、肺吸蟲、裂頭蚴都顯示陽性，終證實陸男的病因是生食螃蟹所導致的寄生蟲感染。經過一番治療後，陸男的病情終好轉出院，惟要定期服用驅蟲藥即可痊癒。

香港食安中心亦曾提醒市民進食生蟹的風險。資料顯示，來自不同環境的蟹可能帶有不同的病原體，進食受肺吸蟲感染的生蟹或未煮熟的蟹，肺吸蟲有機會從腸道進入肺部並引致肺吸蟲病。肺吸蟲有時亦會入侵腦部，引致腦膜炎症狀。感染肺吸蟲後，症狀一般會在數周出現，病情可持續多年。而生食不同品種的蟹亦有可能會有著不同的感染風險。

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責任編輯：羅嘉欣