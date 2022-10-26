【校長專欄】把握BB學說話黃金期　幼園校長教3招提升語言發展

▲ 幼稚園校長教3招提升孩子語言發展。

嬰兒呱呱落地已懂得用聲音作表達，如生理上沒有缺陷，生長在一般有語言環境的家庭，幼兒可透過模仿學習語言，一歲左右便開始會用單字表達自己。語言的發展包括理解與表達兩部份，幼兒語言發展的快慢受不同因素的影響，其中語調是一個重要元素。

人類說話與機械人的「說話」是有很明顯的分別。當中主要不同的是語調。語調是指說話者交談發聲的音調，說話的腔調及抑揚頓挫，聲音的變化。不同語調讀出同一句子，會表達不同的語氣及情緒。語調有舉足輕重的角色，有效傳達訊息。其實說話時給人的印象，肢體動作佔55%，語調佔38%，內容只佔7%，所以說話時的語調非常重要。如成人與幼兒溝通時從頭到尾都是平平的，聽說的人感枯燥外，還影響孩子的吸收。

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提高聲調

語調中包含多種元素，如能關注及多作練習，對於幼兒理解及吸收有莫大幫助。幼兒說話語調一般比成人較高，與幼兒說話時會不自覺將聲音提高。這是與幼兒溝通的技巧，因為幼兒對高頻率聲音較敏感，與他們說話時將聲調提升，能讓幼兒快速注意，引起幼兒互動動機。

配合表情手勢

此外，一張充滿笑容的臉，與幼兒同一視線水平迎向幼兒說話，能予幼兒感受到親切，增加彼此的親密度，令幼兒更願意聆聽。與幼兒說話的表情誇張，配上身體語言、手勢，豐富的表情和動作亦可促進溝通。將說話的語速放慢，並且有抑揚頓挫，可幫助幼兒理解說話的意義並且較易辨識關鍵詞。

短句代替長句

最後語調有高低快慢外，還有停頓。即句子之間語音上的間歇。太長或複習的句子，幼兒較難理解。成人可以用兩至三句短句代替長句子。說長句時加上停頓位，短的間歇時間，形成一個小節拍，幼兒會較易接收訊息。

成人說話語調有助幼兒理解作溝通外，幼兒是有超強的模仿能力，他們說話的語調表情動作猶如成人的一面鏡子，成人要做一個良好的榜樣啊！

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