【季前賽】Stanley女兒晴晴得鏡仔歡心 　晴晴演出經驗豐富動靜皆宜

▲ 晴晴真係好得意！

由姜濤、陳卓賢（Ian）等主演的ViuTV重頭劇《季前賽》在10月24日正式播出，一班「鏡粉」當然晚晚追看，雖然只播出兩集，反應不俗，據知《季》劇首集平均直播收視有6點，認真厲害。

除MIRROR成員受注意外，在《季前賽》演邱士縉（Stanley）寶貝女阿Bean的晴晴同樣被網民大讚非常可愛搶鏡，更指她與Stanley的互動很有愛，像足兩父女。

其中一場，阿Bean不想上興趣班而大喊，而Stanley為了氹她更出動雪糕招數，當阿Bean聽到她可吃3球雪糕的時候，眼淚立刻停晒，認真好戲。

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深受鏡仔喜歡

阿Bean因為太可愛，早在《季前賽》拍攝時，已引起Stanley與姜濤爭鋒吃醋，當時姜濤還於IG story 標籤Stanley並寫道：「晴晴是愛我的！」足見阿Bean深得他們歡心。

有次姜濤在社交網上載一段工作休息時拍的影片，片中見他問同場的小女孩：「妹妹，我係邊個？」小女孩認錯他為MIRROR另一人氣成員「教主」Anson Lo（盧瀚霆），姜濤聞言即無奈表示：「我係Anson Lo。」

然後ERROR成員193（郭嘉駿）突然亂入，問小女孩：「我係邊個呀？」竟然被小女孩認出回答：「193。」而這位小妹正是晴晴。

▲ 但認得193。

阿Bean幕前經驗豐富 動靜皆宜

阿Bean雖然年紀輕輕，惟幕前經驗豐富，曾拍過不少廣告硬照以及電影《出租家人》，表現自然並不老積。

而且，她並非只懂演戲，阿Bean亦多才多藝，更「周身刀張張利」，除會彈琴﹑溜冰﹑拉丁舞，又懂空中瑜伽，簡直是動靜皆宜，據知她習舞只約三年，學舞僅九個月已曾獲拉丁舞比賽亞軍，認真厲害。

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