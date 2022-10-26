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【病毒肆虐】發燒咳嗽無間斷全班剩7人返學　7種病毒秋冬爆發交替感染

兒童健康 12:52 2022/10/26

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台灣醫生指出7種病毒在秋冬肆虐，很多小朋友發燒、咳嗽，有一班30多人剩7人返學。

踏入秋冬季節，很多人都出現感冒徵狀，台灣有兒科醫生指出近日睇症的兒童患者增多，因有7種病毒正向小朋友入侵，令病童無間斷出現咳嗽、發燒及嘔吐。有家長亦向醫生透露小朋友全班30多人，只有7名學生沒患病可上課，引證這一波病毒的威力很強。

7種病毒秋冬肆虐

台灣兒科醫生王韋力上星期二（18日）在facebook專頁「威力醫師的育兒週記-王韋力」發文分享，兒科急診近期出現爆滿的病患，有睇症的小朋友患者跟王醫生分享班中很多同學都生病了。小朋友向醫生說「醫生叔叔，我跟你說喔，我們班啊，同學都不見了」，王韋力醫生以為是全班確診需要隔離，病童的媽媽解釋原來班上30多名同學，很多都發燒及咳嗽生病，結果全班只剩7人上課。

最新影片推介︰

王醫生指出近日各種病毒似有爆發的跡象，發燒咳嗽真的都很嚴重，最近如果聽到全班學生沒人感冒是不太相信，相信這一波病毒的威力很多人都感受到。

流感病毒、副流感病毒、呼吸融合病毒、腺病毒、鼻病毒、新冠病毒，偶爾還有黴漿菌，輪流交替感染。

網民分享孩子中招

王韋力醫生的帖文引起很多家長的迴響，紛紛指出家中小朋友也受到病毒侵襲，有網民分享兩孩已經輪流過好幾種病毒了，最後自己也在孩子身上感染了綜合病毒，直言「咳到老命快去了」。另有網民指兒子打流感疫苗翌日發高燒，原本以為是副作用，結果去診所確診是感冒，請假多天，發現一班不過15人已半數淪陷，網民「希望各式病毒趕快速速退散」。更多家長網民的分享點撃下圖︰

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小朋友流鼻水肚痛兼腹瀉

另一位台灣兒科醫生陳木榮昨日（25日）亦在facebook專頁「柚子醫師的育兒診療室 - Dr.陳木榮醫師」分享最近幾星期，生病的小朋友實在很多，咳嗽、發燒跟嘔吐是最常見的症狀，此3症狀不斷循環出現，其他還有流鼻水、肚痛跟腹瀉，陳醫生指出這些症狀都很不好處理，小朋友及爸媽都辛苦了。

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責任編輯︰王明芳

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