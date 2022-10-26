【食用安全】飲咖啡過量恐致食道癌　兩種飲法極傷身4類人宜少飲

▲ 飲咖啡過量恐致食道癌！兩種飲法極傷身，4類人宜少飲。

很多人都會在早上飲咖啡提神，咖啡愛好者甚至還會一日内飲幾次。台灣肝膽腸胃科醫師詹宜學對此表示，咖啡對人體雖然有不少好處，但飲用過量反會傷身，甚至有機會致癌。

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詹醫生在YouTube頻道分享有關咖啡的注意事項。他表示，咖啡中的物質可以促進腸胃蠕動，幫助排便、減少便秘，可能降低患大腸癌的機率。其次，也能增加腸道内的好菌，甚至能減少糖尿病、心臟病及各種癌症的發生。但以上好處的前提，都是要「適量攝取」咖啡。若咖啡飲用過量，咖啡中的咖啡因會使食道與胃的交接處，俗稱「賁門」部位的括約肌鬆弛，增加胃酸倒流到食道的風險；長時間有可能造成食道病變癌化、心悸及血壓升高等問題。

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兩種飲法極傷身

1. 空腹飲咖啡

會增加胃酸分泌，刺激黏膜。若本身胃部有發炎、潰瘍的人，就會令病情更嚴重

建議先吃一點東西後再飲用為佳

2. 咖啡加牛奶

牛奶含有脂肪，脂肪使腸胃蠕動變慢，但咖啡因含量不變，一樣會刺激腸胃造成不適。而且，咖啡與牛奶一齊飲用，也不會增加鈣質吸收

建議可選「深烘焙」咖啡，含特殊成分NMP（N-methylpyridium）可減少胃酸分泌，較不刺激腸胃

4類人宜減少咖啡因攝取

詹醫生提醒，孕婦、孩童、心臟病患者、腸胃不好人士，應減少咖啡因攝取。除咖啡以外，還包括可樂、朱古力、茶葉等同樣含咖啡因的食物，都不宜攝取太多。

根據台灣衛福部關於適量飲咖啡的份量標準，建議咖啡因每日攝取量在300毫克以下，超市罐裝咖啡需注意含量；現煮咖啡則一日最多不要超過2杯。

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責任編輯：羅嘉欣