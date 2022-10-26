【殺害女友】無業男涉殺女友藏屍床底　陪審團一致裁定謀殺罪名成立

▲ 34歲患精神病女子疑遭50歲同居男友殺害後藏屍床底下。（資料圖片）

34歲患精神病女子疑遭50歲同居男友殺害後藏屍床底下，法醫檢驗後發現死者有逾101處外傷，14條肋骨骨折，死於胸部明顯骨鈍器所傷。涉案無業男友早前於高院否認謀殺罪，承認誤殺但不被控方接納，案件經審訊後，法官今(26日)早已完成指引，3男5女陪審團經近4小時退庭商議後，一致裁定謀殺罪名成立。

被告羅偉文（50歲），被控1項謀殺罪，控罪指他約或於2019年3月17日謀殺劉莉芝（34歲）。被告否認謀殺罪，承認誤殺罪，但不被控方接納。

法官引導陪審團時指出，若陪審團肯定被告有意圖殺害死者，便須裁定其謀殺罪成。若不肯定其有意圖，便須裁裁謀殺罪成不立，但誤殺罪成立。法官指裁定誤殺罪成，亦須裁裁基於那種情況，包括控方不能證明其意圖，被告受激怒或減責神智失常，後兩者可同時出現。法官亦提醒陪審團須以大比數作出裁決。

控方早前於開案詞指，本案沒有閉路電視拍下殺人過程，亦沒有第三者在場。根據被告警誡下向警方稱，他透過友人介紹結識死者，於2019年初被告搬往將軍澳寶琳邨與死者同住。死者患精神病，須定時覆診服藥，其血液內有冰毒成分，或有吸毒習慣。

被告稱於3月14至15日期間，死者於單位內精神病發，大叫及掀起衣服誣捏他強姦和非禮，由於被告因另案被通緝，為免驚動鄰居，遂用手打死者4次及踢她數下，並以毛巾將她的綑綁於窗邊，被告稱綑綁並非太繃緊，死者可睡在窗邊的床上。被告稱翌日睡醒後發現死者倒在地上，全身冰冷，等待半小時後死者仍沒有動靜，懷疑她已死亡，遂把屍體藏於碌架床的床底下後離開單位。

耶供稱曾於3月15日早上6時曾到死者住所交回其身分證，當時留意到死者鼻上有損傷。耶形容死者當時情緒激動，語無倫次，耶離開單位後，再沒有見過死者。同月17日，耶曾到單位留宿，耶引述被告曾對她說「覺得死者已俾人殺咗」。至同月19日晚上，耶替被告登記入住賓館後，再沒有見過被告。

被告於3月15至19日期間，曾透過Facebook向女兒發出多個訊息，內容提及「Sony（死者）死咗⋯⋯我只得兩條路，一係死，一係終身監禁」。女兒指當時認為被告擬借錢，才語無倫次「作大話」，不相信被告會殺人。

被告警誡下曾形容死者吸毒「好犀利」，指死者患精神病，行為奇怪。被告指約於3月14至15日，死者曾失足跌落樓梯，他睡醒後又曾發現全屋物品被棄置於走廊，死者又曾大叫，被告遂喝斥她，她其後吸食冰毒。及至3月17日下午，被告指死者訂購逾千元冰毒及可卡因，他與死者一同吸食，被告指死者當天曾「發哂癲」。

警方於同月20日於單位內發現死者屍體，並已呈屍斑。法醫驗屍報告指，推算死者約於屍體被發現前2至3天死亡，死者頭、四肢及身軀約有101處瘀傷及擦傷，14條肋骨骨折，死於胸部明顯受鈍器所傷，加上體內有冰毒，進一步加速死亡。

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記者：林育慧