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【小孩愛塗鴉】女兒塗鴉儲物櫃　 媽媽崩潰：我該打死這小孩嗎？

育兒經 13:43 2022/10/26

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小孩只係塗鴉咗個儲物櫃，台媽已經崩潰，如果畫埋牆壁點算？

不少小朋友喜歡亂畫，有台媽分享女兒把家中的儲物櫃塗滿公仔，甚至在儲物櫃的正面畫上數學題，令她極為崩潰，更表示：「我該打死這小孩嗎？」

最新影片推介：

該名台媽日前在facebook的「爆廢公社公開版」發帖，主題是「我該打死這小孩嗎？」，台媽上載了儲物櫃的內、外相片，從照片上看到頗舊的儲物櫃被小孩塗鴉了不少公仔及圖案，儲物櫃的正面更畫上數學橫式題，台媽崩潰指「我該打死這小孩嗎？」

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不應埋沒孩子天賦 

貼文一出引起網民熱譏，不少網民表示，小朋友甚至自己的童年都愛塗鴉，指樓主的小孩所塗的範圍不大，又不是牆壁，不用生氣，孩子有藝術天份，需要好好栽培。樓主回覆網民，表示要不是她阻止，必定連地板都畫；有網民勸樓主不要扼殺畢卡索的可能。

點擊下圖，睇更多留言

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塗鴉分三個階段

據36歲在職媽媽兼插畫師的小梵老師指，孩子不是在牆上「亂畫」，而是塗鴉。幼兒的塗鴉期分為無序塗鴉、有序塗鴉、命名塗鴉期三個階段，分別對應的年齡段是1歲半-3歲半、4歲-5歲、5歲-7歲半。

如有序塗鴉期，孩子愛畫圈圈和直線條是這個階段的固有特點。很多家長會疑惑，孩子為什麼就喜歡在牆上畫呢？更奇怪的是，給他紙他不畫，偏偏要畫牆上？因在牆上畫方便，可以坐著，躺著都能畫，隨時隨地地畫，不限制個人的活動自由。

如果要在紙上畫，要扶穩紙張，不能讓它跑了，也不能畫到紙外面去，幅面有限，發揮受限，這對小孩子來說太難了，而牆壁幾乎無邊界，給小孩子的空間大，所以小孩子喜歡在牆上畫。小孩子塗鴉是想像力發揮的體現，家長們要做好積極的引導，而不是盲目地制止，例如：喝斥不能在牆上畫，打罵一通，適得其反。

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責任編輯︰王明芳

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