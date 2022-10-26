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【記憶棉】中學生比賽跪地走音片被瘋傳　原唱MC自揭黑歷史：要笑就笑我

娛樂 12:38 2022/10/26

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昨晚網上瘋傳一段來自救恩書院的歌唱比賽影片，一名男學生以MC張天賦的歌《記憶棉》參賽，因為太過投入而破音、最後更以跪地結束演出，成為網民熱話，有網民更以「全是感情，沒有技巧」來總結學生的演出。

《記憶棉》的原唱MC今日轉發影片，親自為學生給予鼓勵，同時還自爆「黑歷史」，發放一段非常青澀的自拍短片，片段中的MC極為投入地唱出周杰倫的《雙截棍》，除了自嘲「全是感情」，更體貼地希望大家轉移視線：「要笑就笑我。」

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該名男學生獻唱《記憶棉》的節錄影片昨晚在網上瘋傳，男學生的表現令人印象深刻，在唱到歌曲尾段的多個高音位置，顯得極為吃力甚至破音，而他依然非常投入演出，感情豐富，到最更唱歌跪地，網民認為他雖然年紀輕輕，但應該是個「有故事的人」，才能唱得如此撕心裂肺。

（影片截圖）

不少網民留言取笑學生的豐富情感和唱歌技巧，有網民以一句總結：「全是感情，沒有技巧」，獲得超過2000個讚好。亦有正面的網民給男學生鼓勵，認為他全心投入認真去做一件事，已經非常值得加許，大讚其熱血和勇氣可加。

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原唱現身

《記憶棉》的原唱MC今早在其中一段的瘋傳影片底下留言，向男學生說聲「加油」。隨後在其社交網站的限時動態轉發影片，並留言表示：

先唔講唱功，但真係想鼓勵下佢！係台上就係應該要毫無保留地盡情表演！呢位哥仔冇怯場，冇緊張！繼續加油！不過小心把聲。

想當年SING CON我剩敢望住地下，手震晒。
#跪地我都剩係試過一次

MC自揭黑歷史

（IG截圖）

以為MC發帖給予鼓勵已經夠「暖男」，怎料一山還有一山高，MC翻出一段陳年自拍片段，影片中的他看起來比唱比賽中的男學生還要年輕。

「小MC」坐在電腦前對著鏡頭唱出周杰倫的《雙截棍》，處於青春期的他聲音沙啞，還未練就出今日「情歌王子」的唱歌技巧。

MC寫道：「好嘅嘢要重溫，唔準笑人，要笑就笑我！唱歌係咁架啦，唱下唱下就好聽架啦。」最後更自嘲當年的自己唱歌「#全是感情」，鼓勵學生之餘更為其轉移焦點，MC的溫暖舉動一定冧爆一班「賦二代」。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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