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【季前賽】姜濤晒球技獲讚眼神有火　麥當勞「籃神閃卡」被炒至500蚊一張

娛樂 13:11 2022/10/26

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姜濤於新劇裡一展球技。

由4位「鏡仔」夥拍張繼聰主演的ViuTV劇《季前賽》於本周一首播，首播已有6點收視，劇集口碑似乎不俗，被讚節奏明快外，張繼聰、梁業（肥仔）和呂爵安（Edan）喜劇演出生鬼有趣。

至於MIRROR人氣王姜濤所演的外賣仔「阿孝」為籃球天才一名，於昨晚（10月25日）播出的《季前賽》第2集內，姜濤大晒球技，網民指姜濤一打波對眼好有火，超級有型。

另外連鎖快餐店推出「籃神閃卡」，當中兩位「籃神」姜B和陳卓賢（Ian）的閃卡不用半日已被鏡粉掃清光。

【季前賽】MIRROR ERROR齊鬥球技　記者會精華圖片大放送【多圖】

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昨晚的劇情講述阿孝、阿良 （邱士縉飾）和阿德（呂爵安飾）組成的球隊，與來挑機的翰林大學隊鬥波，姜濤所演的阿孝一落場即solo大晒球技，輕易而舉入3球，KO大學隊成員。

接著阿孝跟阿良和阿德一起迎戰大學隊，起初三人因欠默契而處於下風，最後阿孝明白要相互配合，最後完勝翰林大學隊。

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姜濤大騷球技

之後隊長卓立鋒（陳卓賢飾）帶翰林籃球隊再次踩場，而阿孝跟這位昔日隊友於球場上對決。姜濤於第二集solo表現球技，獲一眾網民大讚吸引。

而姜B更被指演技有進步，當中包括「第二集姜濤打波好型，好cool,同九姐做對手戲，好多細微表情，好正呀！」、「阿孝做得好好，眼神有火」、「姜濤內心戲又進步了，恰到好處」、「阿孝駁九姐嘴嗰幕，姜嘅表情超可愛」和「高家孝和卓立峰 好有火花, 二位出場那氣氛和刺激呀, 期待佢哋對決。」

今晚播出的第三集，姜b又晒球技。

「籃神閃卡」被炒

日前一眾《季前賽》演員跟導演於facebook開live，當中姜濤說到：「我驚劇集播完之後，搞到我唔敢去街場，其他人以為我好似套劇咁。」

Stanley即取笑他：「套劇出街就知道你唔勁。」導演也和應：「呢句好中肯。」其後姜濤即相約MIRROR隊友鬥波，果然是籃球痴一名。

另外，麥當勞於星期一推出限定主題美食，更送出「季前賽籃神卡」及「籃神閃卡」， 首週姜濤、Stanley 及肥仔率先登場，而閃卡更出現炒價。

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【季前賽】MIRROR首親回應演唱會事故　姜濤促政府早日交真相：快點有個交代【有片】

連中張肥仔閃咭

當中「籃神卡」以姜濤的卡為例，最平為50元，而最貴則是500元，至於Stanley和肥仔梁業閃咭炒價為10元至30元。另外還有閃卡套裝，當中是200元，最貴則是500元。

最搞笑是某網民一次過買了三個餐，滿心期望是姜濤、Stanley及肥仔各一，最後竟然3張也是肥仔閃咭。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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