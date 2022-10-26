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【電費】中電稱明年加電費無可避免　正與政府商討電費水平

社會 12:35 2022/10/26

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中電稱明年加電費無可避免。（資料圖片）

中電行政總裁蔣東強表示，明年電費上調不可避免，正與政府商討明年電費水平，將適時公布。

蔣東強表示，俄烏戰爭底下，國際燃料市場非常波動，能源危機正在加劇，故能源價格大幅飆升，而香港也不能獨善其身，提到中電的燃料調整費由今年1月的每度電38.6仙，上升至11月份的每度電54.8仙，淨電價上升12.6%，但強調本港增幅已相對溫和，舉例東京、新加坡、柏林、羅馬及倫敦等住宅客戶電費升幅達44%至102%不等。

他又稱，預計今年的燃料費開支會超貴200億，而目前燃料漲結餘已達負20億，預計年底的負結餘持續加深，坦言面對龐大成本壓力，預計明年電費上調不可避免。他表示，正與政府商討明年電費水平，會適時公布；而由於電費上調不可避免，中電會動用中電社區智能基金等，盡力減低對需要社群的影響，至於一般市民，中電也會使用如綠色樓宇基金等，幫助他們智能減碳，減低電費開支。

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記者：黃小冰

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