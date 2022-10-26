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【打風分析】西北太平洋潛在熱帶氣旋出現轉變　大機會轉向東北方向移動

社會 13:06 2022/10/26

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(天文台提供)

天文台今日（26日）表示，西北太平洋廣闊低壓區會逐漸發展成熱帶氣旋，本周後期靠近呂宋一帶，之後會轉向東北方向移動。熱帶氣旋實際在哪裡轉向取決於高空反氣旋位置，雖然各大電腦模式有分歧，但即使熱帶氣旋在偏西位置轉向，對本港構成直接威脅機會仍然偏低。

天文台在「天氣隨筆」撰文，廣闊低壓區正在西北太平洋悄悄地發展，兩日前較大機會向偏西方向移動，橫過菲律賓。但事隔兩日，隨著廣闊低壓區逐漸發展，各電腦模式對其路徑預測開始靠攏。而最新的路徑概率預報顯示該潛在熱帶氣旋較大機會在呂宋一帶轉向東北方向移動，大致移向琉球群島。

天文台續稱，該潛在熱帶氣旋轉向的具體位置仍有一定分歧，最東至最西的位置可以相差近1000公里，主要取決於西北太平洋高空反氣旋的位置。若高空反氣旋位置較東，熱帶氣旋的轉向位置亦會較東。反之，高空反氣旋位置較西，熱帶氣旋的轉向位置亦會較西。即使以現時較西的路徑可能性而論，該潛在熱帶氣旋對本港構成直接威脅的機會仍然偏低。

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責任編輯：余思嵐

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