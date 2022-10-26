【煽動意圖】涉網上發布煽動言論認4罪候判　送貨員警誡指酒後胡言亂語

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23歲送貨員涉於Telegram發文，呼籲他人於平安夜參與集結，暗示他人對落單警員施襲、惡意破壞國營企業，並提倡香港獨立，形容中央政府及香港特區為「匪類」，送貨員於警誡下承認酒後胡言亂語，今（26日）於承認1項煽惑他人參與非法集結及3項作出一項或多項具煽動意圖的行為罪。法官將被告還押至11月15日判刑，先索取背景報告。

被告陳泰森（23歲），報稱任職送貨員，今承認1項煽惑他人參與非法集結，以及3項作出一項或多項具煽動意圖的行為罪。

案情指，2021年12月14日，警方在連登討論區進行網上巡邏時，發現名為「皇天尻殺」或「香港民防」的用户，屢次於LTIKG 發布導致入罪的訊息。

警方隨後發現在同年8月19日至12月8日期間，在連登亦發布多篇煽動性訊息，當中曾形容中央政府及香港特區為「匪類」，並慫恿他人「剿滅匪類 刻不容緩」，又倡議「民族自强 香港獨立」、「香港人 建國」等。

同年12月13日，被告分别在Telegram 私人群組「探子限定 group」及公開群組「平安討論區」，發布兩篇標題為「香港獨立革命 前哨戰」的貼文，藉此煽惑他人在12月24日參與非法集結。

被告另呼籲網民惡意破壞國營企業的處所，並提出「黑裝修，紅裝飾，藍罷買，黃消費」。帖文亦建議網民參與擬於銅鑼灣、油麻地、尖沙咀及旺角一帶的非法集結，並闡述參與者應如何分工，如訂定「平民」、「勇武革命軍」等分工，又建議「善意人道毁滅街上流浪單身狗」、「聲東擊西令流浪狗草木皆兵」。

被告亦活躍於Telegram群組「LIBERKONG 公海」，並於同年9月4日表示，一旦自己被羈留，除了選擇殺死懲教人員外，就是自殺。被告又於同月21日至22日期間，以寫有「光復香港 時代革命」、「香港獨立」的貼圖回覆不同煽動性貼文，又稱「就好似所謂嘅恐怖分子都只不過係對自由戰士嘅稱呼咁解」。

同年12月16日時，警方在灣仔截查被告後作拘捕。警誡下被告承認「我唔開心，加上飲咗啲酒，先亂咁講嘢，我唔係咁嘅意思」。法官將案件押後至11月15日判刑，先替被告索取背景報告，被告續還押。

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記者：梁錦麟