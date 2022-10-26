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【離鄉別井的故事】林師傑與歐陽巧瑩為尋快樂空間　3個月極速移英：都好大壓力

娛樂 13:12 2022/10/26

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簡淑兒（Jessica）主持HOY TV節目《離鄉別井的故事》，Jessica走訪英國各地訪問移英港人，與觀眾分享他們的故事。

節目還有兩集便播畢，明天（10月27日）Jessica去到最後一站 伯明翰，訪問早前移英的藝人林師傑與太太歐陽巧瑩（Tammy）。

期間二人透露於結婚後的度蜜月之旅萌生移民的念頭，而背後目的是追求快樂的生活及「空間」，Tammy更表示自己不喜歡幕前生活，如今他們很享受居住英國的日子。

追求快樂的生活

林師傑與歐陽巧瑩去年10月移居英國，其實他們的移民念頭源自結婚後的40日歐洲蜜月之旅，師傑表示：「不嬲都有去外國住下嘅念法，想睇下呢個世界。」

二人在節目中透露，移民最主要的原因是想追求快樂的生活及「空間」，Tammy指「空間」不僅是指地方，還有想做的事及想過的生活 。師傑在移民前在糾結：「點樣先可以開心？有一段時間，我長期都喺度諗點樣離開呢個世界！」Tammy眼見另一半在「空間」不足的情況下活得辛苦，為改變現況，二人決定移民！

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極速移民

由7月開始商討及籌備，到10月正式離開香港，短短3個月極速移民，Tammy直言當時壓力爆煲，因為所有移民手續及所需文件都由她一手包辦：「面對一大堆唔熟識嘅文件，都好大壓力！」

對於移居英國，雖然他們未知這決定是對還是錯，但認為總要嘗試，Tammy說：「如果錯，唔緊要，咪返番轉頭，但要試，趁後生多啲去試，而我幾開心見到佢（林師傑）過到嚟英國之後，成個人唔同咗。」

她續說，過往自己不喜歡幕前生活，一直努力尋找自己喜歡的生活，而一向喜歡烹飪的Tammy，如今她可以鑽研不同菜式，就連豆腐及港產食物都能夠親手製造，她非常享受目前的居英生活模式！

最新影片推介：關楓馨專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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