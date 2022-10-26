【食用安全】即食麵最多13種添加劑　醫生教安全食法：一個步驟更健康

▲ 醫生教即食麵的安全食法。

即食麵是都市人的速食之選，但其實小小一包，可含有高達13種的添加劑，加上脂肪及鈉含量也不容小看。台灣外科醫生江坤俊日前在TVBS節目《健康2.0》上，講解即食麵對人體可構成的3種負擔，同時傳授安全食法，在煮麵前進行一個步驟可更健康。

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台灣外科醫生江坤俊在《健康2.0》中指出，進食泡麵（即食麵）對身體可造成3層負擔。首先，由於大部分麵條使用棕櫚油炸製而成，而棕櫚油飽和脂肪過高，因此會令體內膽固醇增高。

此外，即食麵調味料屬重口味，而麵條有調味、本身偏鹹，容易引發高血壓；再加上即食麵內附的調味包，僅得少量乾燥蔬菜，蛋白質來源不夠，有營養不均衡的問題。

至於如何煮麵更健康？江坤俊建議可揀選蒸煮麵條；烹煮前先做一個步驟，就是讓麵條過熱水，降低鈉含量及油脂；然後在調味料上，減放一半份量，以降低鈉含量攝取，肉則可全放。而江坤俊亦建議，可在麵條中加入蔬菜、豆腐、雞蛋等材料，提升營養。

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增患心血管疾病及糖尿病風險

TOPick過往曾翻查市面上的即食麵營養標籤，發現部分品牌即食麵，可含有高達13種添加劑。而大部分即食麵卡路里高達400至500卡，有部分甚至接近700卡，隨時超過3碗白飯熱量。

註冊營養師謝詠瑩（Gloria）曾受訪表示，常添加於即食麵中的添加劑包括俗稱「味精」的E621，部分對「味精」較敏感人士食用過量含增味劑的食品後，會有頭痛、手腳麻痺的感覺、肌肉無力發紅等。此外，常進食含有增味劑的食物有機會令人培養重口味的飲食習慣，以致偏的濃味或加工食品，增加患心血管疾病及糖尿病的風險。以下是Gloria分享的兩大秘訣，助即食麵可食得較健康：

1. 宜選非油炸麵底

經高溫處理過的油炸澱粉質類食物，包括即食麵、西多士等，經油炸後易產生致癌物丙烯酰胺，常食用會增加患上癌症的風險。另外，油炸過的麵底會有較多反式脂肪，增加患心血管疾病的風險。想食得健康，Gloria建議可選非油炸麵底，如即食米粉。

2. 調味料減半

即食麵也是高鈉食品，鹽分絕大部分來自於調味料或醬料包，Gloria建議烹煮時將附送的調味料減半。另外，她指每餐應攝取少於2茶匙油，建議選擇醬料包較少油的即食麵。

【同場加映：不含E320、E321安全即食麵清單】













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責任編輯：羅嘉欣