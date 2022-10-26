【下流上車族】港男娶日本妹移民入籍跟老婆姓？　吳業坤免改姓氏要轉讀音

▲ 《下流上車族》談及到林景程移民日本要改姓氏的問題。

《下流上車族》昨晚（25日）一集講到「Emma婆婆」鮑起靜與兒子家寶（林景程飾）母子和解，鮑姐與日籍新抱視像對話讀出日文道歉信，讓家寶安心移居日本。Emma婆婆同時要痛心接受兒子為了入籍日本改姓氏，導致閔家「絕後」，究竟港男娶日妻是否非改姓氏不可？

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Emma婆婆為了兒子家寶，努力講日文向親家道歉，並指家寶只要得到家人支持，他便可以做好女婿、丈夫和父親的角色，令家寶深受感動，並承諾會多帶同孫仔「太郎」返港探望，兩母子終於大和解。

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原本Emma婆婆對孫仔由本名「閔子龍」改做「望月龍太郎」非常反感，家寶解釋，由於要舉家移民日本入籍，只好改名跟媽媽姓；而Emma婆婆都因為家寶也要改名做「望月家寶」，起初也發悔氣不想將留間屋給他，其後Emma婆婆才逐漸接受現實。

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按日本入境政策，外國人與日籍配偶結婚後，便可申請到日本居住，結婚3年並居住滿1年後可申請「永住」，居住滿3年以上便可申請「歸化」。日本《民法》第750條規定「夫妻同姓」，即男女結婚後必須選擇使用其中一方的姓氏，但外國男性對此未必能夠接受。

家人反對 港男不入籍

40多歲的港男Sam曾接受TOPick訪問談及「港日婚姻」，他於2002年以投資理由移居日本東京，2004年娶了一位日籍太太，至今所持的依然是當年獲發的永住簽證。他解釋一直不入籍的原因，正正是不想跟太太姓，「我家中的老人家知道後不太接受，所以我就算了，其實現時我有的福利，跟日本國民也是一樣的。」

▲ 港男Sam的3子女入讀日本當地學校，幾乎只懂日文和英文，廣東話只略懂一二。（受訪者提供）

日本持有永住權的人，福利基本上跟日本國民相同，例如可享有醫療、保險、兒童津貼等，但卻沒有投票的權利。Sam的3名子女均在日本出世，但由於父親並非日本人，所以子女亦跟他一樣只擁有永住權。

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坤哥吳姓要改讀音

至於香港歌手吳業坤今年5月7日突然宣布，與27歲「日本新聞之花」浜口愛子（Aiko Hamaguchi）結婚。不過，外國人不一定要改日本姓氏，如姓氏屬日本常用漢字，可不用改動，否則需改用日文漢字寫法。而且對發音有限制，以吳業坤的吳姓為例，護照需改用日語發音，不再是廣東話的Ng。吳姓可選吳音「Gu」、漢音「Go」或訓讀音「Kure」，並改為日文漢字寫法「呉」。

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責任編輯︰王明芳