【良心業主】業主10年無加租　情侶租客搬走驚見清水房變豪宅

好業主和好租客難求。北京一名女業主，10年前將單位租給一對年輕情侶，10年來從未加租，期間雙方也甚少聯繫，只要按時交租即可。近日該對情侶因置業搬走，業主收樓時驚見，原本的清水房，已變裝修成精裝大屋。

綜合内地媒體報道，女業主10年前因當時樓價便宜，故買了一間約925呎單位，在清水房狀態下放租給一對年輕情侶當投資，10年來業主未曾加價，雙方也鮮少聯繫，這對情侶也都按時交租。

轉眼10年過去，這對情侶也結婚生子，並儲夠積蓄買樓，於是決定退租。業主上門收樓時，赫然發現單位已變成精裝屋，且打掃得十分乾淨，狂讚對方是神仙租客。

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事後女業主將和房屋內部照片放上網分享，引發網民熱議，大批網民稱讚，「神仙房東遇上了神仙租客」；還有人認為，這種業主難找，現在遇到的都是黑心業主，「好心有好報！」

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責任編輯：王明芳