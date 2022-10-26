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【東南亞騙案】鄧炳強：共接獲46人求助　今年首三季詐騙案比去年同期上升約4成

政治 14:01 2022/10/26

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鄧炳強：今年首三季詐騙案比去年同期上升約4成 。 （陳靜儀攝）

東南亞多國早前被揭有網上「賣豬仔」求職騙案，保安局局長鄧炳強表示，至今接獲46宗求助，40人已經確認安全，當中有30名已安全回港，7人無需協助，另專責小組正協助其餘3人回港。

鄧炳強今在立法會接受議員質詢時表示，有香港人懷疑被誘騙到個別東南亞國家，然後被禁錮從事非法工作的事件，與過去的求職詐騙有所不同。保安局已於今年8月中，成立了專責小組，協調相關執法部門的跟進工作。至今警方以串謀詐騙罪，一共拘捕8男2女，年齡介乎17至51歲。

另外，鄧炳強表示，過去五年，整體詐騙案數字顯著上升，由2018年的8372宗大幅增加至X年的19249宗，上升接近1.3倍。而今年頭三季的詐騙案數字高達19444宗，比去年同期上升39.7%，涉及金額超過33億。

多名議員關注如何改善相關情況，鄧炳強表示，會加防詐騙宣傳，警務處又成立了「防騙伺服器」，讓市民輸入相關可疑電話或平台資料，以辨識網絡陷阱。針對集團式詐騙案，警方會加強與國際及內地的合作，聯手打擊騙案。

鄧炳強指出，近年大多電話騙案都是來自外地，電訊商會在海外來電加設「+」號，變成「+852」協助市民識別實際在海外的，而假裝在香港的電話，亦也正研究攔截證實是行騙電話的號碼，並計劃透過標示，提醒用戶來電可能有可疑；目前電訊商仍正處理科技方面的設置。

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記者：趙居逸

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