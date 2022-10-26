【兒童增高】長高關鍵於「2大分泌高峰」　醫生：這段時間入睡才有用

▲ 長高關鍵於「2大生長激素分泌高峰」 醫：這段時間入睡才有用

常言道「睡眠有助增高」，台北慈濟醫院兒科部謝秀盈醫生表示，身高除了八成遺傳父母，餘下的兩成主要為後天因素，而睡覺是重要的一環。生長激素有兩個分泌高峰，一是清晨5至7時，第二是深夜11時至1時。生長激素會藉由熟睡分泌到最大值，因此於以上兩個時間段入睡能有效刺激從而長高。

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謝醫生指，一般而言小孩的身高基本值能透過公式計算。

▲ 兒童身高基本值計算公式

由以上公式計算所得的數值只為父母基因下，兒童遺傳的身高區間值，最終兒童的身高還會受很多的外在因素所限。例如出生時的身體狀況已非常關鍵，是否早產、體重及能否吸收足夠的營養等。謝醫生續指2歲前是體格成長最快速的時間，由於大部分的器官都未成熟，若營養不足便會影響整體熱量的庫存及代謝，影響身高。

然而4歲以後到青春期前，荷爾蒙分泌便是極其重要的長高因素。正常的小朋友在這段時間裡，每年可長高4至6cm，而這則取決於成長甲狀腺素與生長激素的分泌。一般而言，只要出生時檢查過沒有甲狀腺低下的問題則代表正常，因此在4歲以後長高荷爾蒙分泌是重要的一環。

謝醫生更表示，睡眠的確可有助兒童增高，但必須在兩個時間段內已休息才有效。第一個是深夜11至1時，在這時間段裡生長激素會藉由熟睡可分泌到最大值。然而第二個時間段則是清晨的5至7時。該時間段身體作「最後衝刺」，使身體能為第二天的挑戰作好準備，令人清醒。若兒童於這兩個時間段內仍未入睡，生長激素的分泌量便會減少，「即使其他時間段睡得再多也是於事無補」。

至於部分兒童有「長不高」的問題，謝醫生建議首先要由調整生活作息入手，讓兒童10時半前入睡，確保兒童於11至1點的生長激素分泌段已熟睡，增加長高的機率。

其次亦可從飲食方面著手，減少進食高油脂及加工食物。這類的食物會影響兒童的荷爾蒙，使其提早發育，從而令骨齡超前致生長關節提早關閉。此外，攝取過量糖份亦會抑制生長激素的分泌，故建議兒童於晚上8時後要避免吃甜食。

最後在運動方面，後天的生長激素八成於睡覺的時間分泌，餘下的兩成則是由運動中分泌。故此若有兒童長高的困擾除了於適當的時間段入睡外還可嘗試多做彈跳類運動，有利生長。

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責任編輯：羅嘉欣