【洗黑錢】海關搗破歷來最大金額洗黑錢案件　兩男涉變賣貴金屬處理35億元被捕

▲ 海關搗破35億元洗黑錢案件。（黃傑偉攝）

香港海關今日(26日)表示，於10月21日以洗黑錢罪名拘捕2名分別30及48歲本地男子，涉案黑錢高達35億元，為香港海關歷來搗破最大金額洗黑錢案件。

海關有組織罪案調查科高級監督李艷萍指，海關早前經線報鎖定兩名本地男子懷疑進行洗黑錢活動，調查發現2人於2020至2021年利用公司戶口處理極大額牽涉來歷不明貴金屬可疑交易，2人財務狀況及公司背景業務與大額交易不相稱，於本月21日海關採取執法行動，突擊搜查3個住宅單位、2間秘書公司，1間貴金屬貿易公司及一間找換店，行動中以涉嫌洗黑錢罪名拘捕2名分別30及48歲本地男子，2名被捕人於2020至2021年變賣高達8噸貴金屬，並利用銀行戶口處理35億元懷疑犯罪得益，兩被捕人現正保釋候查，案件仍在調查中，不排除會再有拘捕行動。

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海關財富調查課監督楊郁文指，二名被捕人分別為2間公司3個公司戶口及授權簽署人，而3個公司戶口於2020至2021年牽涉29億元可疑交易，於是對2人背景及財務狀況作調查，48歲被捕男子報稱工程技工居住公屋，開立銀行戶口時報稱月入2萬元，並於2021年開設一間報稱電子產品貿易公司，同年7月開設2個公司銀行戶口，於2021年7至11月接收17億元可疑款項，但戶口收入佔一半約8.6億元來自一間貴金屬公司，存入款項會於極短時間或即日轉走至一些空殼或離岸公司戶口，交易客戶與其公司業務明顯不符，形式為典型洗黑錢方式，海關懷疑男子以公司戶口作洗黑錢活動。

另一名30歲被捕男子報稱工人，月入約1萬元，為一間貿易公司銀行戶口授權簽署人，公司於2019年成立並於10月開設一個公司戶口，戶口於2020年1至8月接收12億元可疑款項，戶口超過60%入賬來自珠寶及貴金屬公司，部分公司於案發期間成立，戶口會將款項經找換店滙至或直接轉往內地公司，出入帳公司與被捕人公司業務亦不符，大額款項來源及去向均十分可疑，被捕2人亦同時往一押運公司頻繁提取貴金屬，而戶口短時間內涉及大量貴金屬買賣交易款項令事件成疑。

海關財富調查第一組指揮官黃貞富指，行動中關員檢獲多部手機，手提電腦、銀行文件、支票簿、公司開立文件及與貴金屬公司交易單據紀錄，根據紀錄發現2人頻繁收集大量貴金屬，變賣後以戶口收取貴金屬公司巨額款項，戶口亦收取本地公司大量不明來歷款項，並將資金轉移到離岸公司、空殼公司及一間本地找換店，而案中48歲被捕人曾經向貴金屬公司要求將約6億元款項直接存入與其業務無關之第3者戶口，並曾向銀行提交懷疑偽造關於巨額款項合理來源文件，以掩飾資金來源及去向，但被捕人仍未能合理解釋大量資金來源，懷疑透過變賣貴金屬及公司銀行戶口進行洗黑錢活動。被捕2人涉嫌分別清洗黑錢23億及12億共35億元，案件仍在調查中不排除會再有人被捕，另外被捕人25萬元資金亦即時被凍結，並會徵詢律政司意見充公犯罪得益及可變賣資產。

海瓜子貴金屬公司一向有用於洗黑錢風險，犯罪集團會將變賣款項多次交易以漂白款項即洗黑錢，再轉至銀行體系，今次案件正反映被捕人以買賣貴金屬在將得益轉入銀行，海關提醒從事貴金屬貿易公司對購入貴金屬要審慎。海關重申洗黑錢屬嚴重罪行，一經定罪可被判罰款500萬元及監禁14年，犯罪得益亦會被充公。

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記者：黃傑偉