【產後抑鬱】47歲林志玲拒生二胎因曾患產後抑鬱　醫生：產後乏支援恐母乳不足成病因

▲ 香港精神科醫學院副院長（常務）陳國齡醫生指，約有五成媽媽在產後會出現情緒波動，就如台灣名模林志玲早前亦透露在生仔後陷入低潮，甚至患上產後抑鬱。

十月懷胎迎來新生命，產後媽媽面對生理心理的雙重衝擊，情緒易受影響。香港精神科醫學院副院長（常務）陳國齡醫生指，約有五成媽媽在產後會出現情緒波動，就如台灣名模林志玲早前亦透露在生仔後陷入低潮，甚至患上產後抑鬱。

女士在經歷懷孕時的生理心理變化，產後又要面對體內賀爾蒙劇烈改變的考驗，加上身份的轉換，需肩負起照顧寶寶的重大責任，各方各面的壓力接踵而來，很多時媽媽會因無法適應而出現情緒問題。

陳國齡醫生指產後媽媽普遍有情緒或精神健康問題，主要分為3方面，分別為產後情緒低落（又稱Baby Blue）、產後抑鬱，以及屬於嚴重精神病的產後思覺失調。

產後情緒低落

曾有新手媽媽分享道：「照顧新生兒好down，我感到自己經常會突然好低落，有種無晒希望、很頹的感覺。」陳醫生指這可能是賀爾蒙變化引致的情緒波動，屬於正常的產後情緒低落，多在寶寶出生後幾天或兩星期內發生，感到不開心、疲累、擔心、煩躁等，甚至無緣無故哭泣。這情況一般不會持續多於兩星期，大部分過幾天便平復，若情況持續便要小心觀察，因有可能出現產後抑鬱。

根據統計資料顯示，約有一成多媽媽出現產後抑鬱，症狀跟產後情緒低落相似，但程度更為嚴重，如持續地精神難以集中，食不下、睡不了，覺得自己無用和失去信心，對日常生活造成嚴重影響。

▲ 有大約五至七成的媽媽會出現產後情緒低落，感到不開心、煩躁、易哭等，情況一般不會持續多於兩星期。(iStock圖片)

曾有患者表示，總是難以跟人溝通，苦悶說不出口，亦覺得所有事物都不真實，即使接觸以往喜愛的事物，都不會覺得是享受和快樂。這些絕望感覺令患者有想傷害自己甚至寶寶的念頭等。令人憂慮是當事人和身邊人均未必即時察覺和求醫，令病情變得嚴重。

慎防安慰變指責

造成產後抑鬱有很多原因，包括懷孕、生產、社會環境、家族病史等多方面因素導致，如懷孕困難、生產艱難、家庭內外缺乏支援等。就如林志玲透露經過十多次努力才能成功懷孕，過程艱難辛酸，加上47歲懷孕的她屬於高齡產婦，無論懷孕或生產都相當辛苦。她在產後身體未恢復時，一度情緒低落致患上產後抑鬱。

▲ 香港精神科醫學院副院長（常務）陳國齡醫生指產後抑鬱症患者很多時因缺乏支援，引發負面情緒，嚴重時更會做出傷害自己，甚至危害寶寶的行為。(被訪者提供圖片)

根據陳醫生觀察所得，很多時產後缺乏支援、餵哺母乳等都成了構成產後抑鬱的重要因素。有患者為了復工後繼續餵哺母乳，早就準備好一系列的泵奶工具，卻發現奶量不足，總是擔心寶寶吃不飽而責怪自己，內疚得不能食不能睡，整個精神狀態漸漸陷入混亂之中，對日夜時間日子也不清楚，最終求助精神科醫生，幸好情況未算嚴重，在進行心理治療後已慢慢穩定了情緒。

不少人認為將不快鬱悶訴說出來便能排解情緒，陳醫生提醒：「講出來是有用，但聽的人要識聽、懂得支援，而不是只講假的安慰說話。」不少人將產後媽媽的不舒服、不開心、煩躁等抑鬱情況正常化，認為一切都是暫時的問題，很順口便講出「滿月戒夜奶後，就無咁辛苦」、長輩常說的「我當年生五六個都一樣帶大」等，言下之意就是指責媽媽軟弱無用，同時亦輕視了產後抑鬱。「每人的經歷、對社會環境的要求、對自己和寶寶的要求都不同，不能以自身經驗去批評他人。產後抑鬱可大可小，別以為自己慢慢調節便會無事。」

▲ 林志玲透露懷孕或生產都相當辛苦，在產後身體未恢復時，更一度情緒低落致患上產後抑鬱。(網上圖片)

產後需要支援

旁人可先從理解媽媽的處境著手，再提供實際的幫忙，如幫忙照顧寶寶一兩小時，讓媽媽可以安心休息或外出散步等。林志玲認為來自丈夫的支持相當重要，更寄語新手媽媽在心情低落時要向外求助，凡事切勿一力承擔。「育兒這件事沒辦法獨力完成，希望新手媽媽可以找到心靈支撑。」夫婦可在產前參加講座和實習班，加強照顧寶寶的知識，另亦需盡早為產後料理家務和照顧寶寶作安排，減輕媽媽的壓力。

產後抑鬱症要盡快就醫，因此時是媽媽跟寶寶建立母子依附關係的重要時期。陳醫生強調愈早醫治愈容易醫，癒後愈好。「不用太執著，給自己太大壓力，盡力就是。要記得媽媽給寶寶最大禮物是自己的健康，包括精神健康，這樣才有心力照顧寶寶。」

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精神科醫生會先評估產後抑鬱症程度而決定治療方案，輕度至中度的可進行心理治療，毋須服用藥物也能讓患者情緒穩定下來；若情緒問題已經影響到日常生活，或是出現身體不適的症狀，便會衡量情況處方藥物，早期發現的抑鬱大都可在用藥三、四個月後康復。

記者：劉妙賢