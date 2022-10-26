【離鄉別井的故事】香港情侶移英200萬買860呎獨立屋　感慨當地稅率高經營生意難

▲ 《離鄉別井的故事》

由簡淑兒（Jessica）任主持的HOY TV節目《離鄉別井的故事》第11集內，受訪者由香港移民到當地的Yammie和阿晞由中學時代起到英國留學，最後更選擇定居英國，並於諾定咸（Nottingham）開Cafe追夢。

不過，萬事起頭難，他們接受簡淑兒訪問時，講到生意艱難及家人支持，Yammie忍不住爆喊。

▲ 簡淑兒到訪阿晞（左）與Yammie住所。

200萬買860呎獨立屋

大部份香港人居住環境狹窄，去到外國當然想「住大啲」。Yammie和阿晞所以選擇定居諾定咸的Arnold區，正因看中當地的獨立屋，招呼親友玩都可以更盡情，不怕騷擾到鄰居。

Yammie表示，單位約80平方米，即約860平方呎，樓價約200萬元。阿晞表示，單位裝修都是他們親力親為，盡量節省開支，花了約1萬英鎊，即約9萬港元。

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香港人互相幫助

阿晞早在16歲已到英國升學、大學修讀市場學；Yammie則17歲到英國，之後取得建築學碩士學位。不過，Yammie表示，曾經寄出過逾200封求職信，但大部份都沒有回音，最終兩人決定追夢開Cafe，希望可以將亞洲美食帶到英國。

不過，創業絕不容易，阿晞表示，Cafe早上11時開門，他們10時便要開始備貨，因此9時便要起床，工作一整天到晚上10時餐廳關門，但他們仍要清潔，所以要11時半才回到家。開業時Cafe水準不穩定，兩人默默改進，例如要調較出一杯港式奶茶，兩人便請教不少香港人做到茶餐廳風味。

▲ 講到家人的關心，Yammie忍不住灑淚。

英國稅率高經營難

除付出努力，資金更是不可或缺。名為「幸福駅」的Cafe開業成本20萬元，來自兩人積蓄加上家人財政支持。Yammie表示，店舖租金已比市價略低，全因業主是香港人，「佢以前都喺度讀書，好照顧我哋」。

然而，儘管成本已降低，但英國稅率高，Cafe經營不易，Yammie表示，初期周末試過營業額達到1,600英鎊，平日則介乎100至300鎊，到拍攝前一段時間生意非常差，每天僅得100英鎊營業額。

說到此時，Yammie忍不住爆喊，不只因生意經營不容易，也因家人一直支持，令她既感恩也感壓力：「佢哋（父母）會問我嘅，『得唔得，你交唔交到租？』但我就算交唔到都唔會同佢哋講交唔到……佢哋已經好多嘢俾晒我。」

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