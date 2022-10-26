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【亞洲電視大獎】李施嬅憑《金宵大廈2》入圍最佳女主角提名　Selena ：一個美好句號

娛樂 14:01 2022/10/26

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施嬅憑《金宵大廈2》入圍了今年第27屆亞洲電視大獎最佳女主角的提名。

李施嬅在離巢TVB前的最後之作《金宵大廈2》，在劇中一人分飾三角，分別以Ella、60年代女醫生及Lydia大玩平行時空，不過觀眾反應兩極，有些網民大讚題材新鮮，不過有些人就認為太過「燒腦」看不明。

即使觀眾對劇集看法各有不同，不過一致認為施嬅在劇中表現出色，演技愈來愈好。

【金像獎】馮皓揚讀TVB藝訓班1日退學　羊羊參演李施嬅監製電影《錄影歹》

李施嬅入圍爭視后

今日（10月26日）施嬅在網上宣布好消息，原來她憑《金宵大廈2》入圍了今年第27屆亞洲電視大獎最佳女主角的提名，又指上次得到這個提名是《法證先鋒4》的「聞家希」一角，故她今次能再獲此項提名，令施嬅更為高興。

她在網上分享了一段身在外地吃美食的片段，片中所見施嬅手舞足蹈非常興奮，又大大啖吃美食，隔住個Mon都感受到其喜悅之情。

施嬅留言：「現在嘅心情係。。。看得出係乜嘢心情嗎？今次個提名對金宵大廈系列都算係一個美好的句號。感謝，感恩，感激。」
不少網民紛紛恭喜，更看好她必定能奪得獎項！

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撰文 : TOPick柴犬出動

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