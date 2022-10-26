【男團SMAP】50歲中居正廣驚傳患盲腸癌　秘密入院切腫瘤瀕臨生死邊緣

▲ 50歲中居正廣驚傳患盲腸癌，秘密入院切腫瘤瀕臨生死邊緣。

曾盛極一時的日本前男團SMAP隊長中居正廣近日被爆出患癌消息。現年50歲的中居正廣，於7月時曾向自己擔任主持的節目連續請兩星期病假，當時對外解釋是因為急性盲腸炎而住院，但近日有日本媒體報道，中居正廣當時入院是因為發現患上盲腸癌。鑑於他日前他才坦承肝功能異常，現時再有患癌傳言，令外界對其健康相當擔心。

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據日本《週刊新潮》報導，中居正廣自10月起便已經接二連三缺席多個節目主持。據了解，他揭發患癌的端倪始於今年7月，當時因急性盲腸炎需住院進行手術，豈料卻因此意外發現罹患盲腸癌。由於他當時工作已經排得密密麻麻，擔心突然休息，會影響部組運作，於是便決定隱瞞病情，並將切除癌症腫瘤手術安排於9月底，並只休息2個星期就堅持復工。惟由於康復進度未如理想，導致他在10月必須請假休養。

10月20日，中居正廣於《速報ドラフト会議2022 THE運命の1日》現身時，亦可見他面色十分蒼白，明顯瘦了一圈，似是大病初癒的樣子。對於他的患癌傳聞，中居正廣辦公室的代表律師則回應，這是屬於個人隱私，不方便代為回應。

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責任編輯：羅嘉欣