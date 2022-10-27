【讀寫障礙】碩士女生中七才解開多年默書0分之謎　特殊教育老師：讀寫障礙不是病

▲ 丁元春老師强調，讀寫障礙不是病。

近年SEN學生受到不少關注，當中有不少是看不到的障礙，讀寫障礙便是其一。從事特殊學習需要教育的英文老師丁元春說：「讀寫障礙不是不讀書的藉口，只是需要多點時間找出適合的學習方法。我們不是step by step，而是toe by toe，逐少慢慢建立學習的意識，最緊要幫學生找回成功感。」

有位女大專生小時候被診斷為讀寫障礙、專注力不足和過度活躍，卻在中小學期間拿下逾50次全港朗誦或演講比賽的獎項，完全打破坊間對特殊學習需要學生的既有印象。

博思會資深英文老師丁元春指，「家長先要接受事實，更加不要將讀寫障礙無限放大，無形中小朋友都會嚇怕，以為自己讀不到書，升不了班。有些中學生更會認為升不到大學，將來生活好難安穩，感到好徬徨。」

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讀寫障礙不是病

多年來丁老師接觸不少讀寫障礙學生和家長，她無奈指有些是瞞著家人偷偷前來的，最怕從此被標籤。「不少人對讀寫障礙仍然有很多誤解，會問幾時先醫得好。這個不是病，是天生的神經系統問題，只能以不同方法來處理，絕對不是醫治。」她認為讀寫障礙就如近視，並不是病，佩戴眼鏡就可以，只要用對方法便能解決問題。

▲ 老師會因應學生的能力來設計學習內容及遊戲活動，以掌握口語、識字、書寫及閱讀的基本能力。（被訪者提供）

我手寫我心，對一般人來說是自然而然的事，其實當中牽涉很多步驟，包括語音處理、視覺及聽覺認知能力、列序或組織能力等。丁老師說：「我們習慣將文字變回聲音，聲音在腦中才有意思，之後再用手寫出來，如果其中一個步驟的運作慢些或卡着，便形成障礙。」

丁老師就如偵探一樣，找出學生的讀寫問題，如從中文的形音義、英文的拼音着手，包括分不清b或d、混淆意思相近的字詞等，再逐一擊破。

「當長大了，就要學懂使用應對方法來解決，如記憶力弱，可用圖像分析、分類等來協助。他人在幫你的時候，自己都要慢慢建立一套適合自己的方法。」就如朗誦得獎的小女生記憶力弱，其他同學15分鐘就能背好的朗誦內容，她可能需要3小時才背好。小女生漸漸發覺死記硬背行不通，便用故事形式來理解文章，即時入腦得多。

正面成長心態

讀書障礙只是解釋，不是不讀書的藉口。丁老師說：「成長心態好重要，不要因為自己是讀寫障礙，就理直氣壯地不讀書，自我劃地為限。」就如博思會以迷宮為標誌，學生要懂得山不轉路轉。「前面既然是牆，點解要一直向前撞，不會轉彎呢？可能向右移一步就是大門。」

不時跟家長會面時，丁老師總感到他們背負的沉重壓力和無力感，皆因小學每周必備的默書最能見真章。「點解溫極都唔識、點解唔記得、就算溫得好熟，第二朝又唔記得，或者默出來甩甩漏漏，又唔係全個字形無，而是少咗筆劃，對形音義掌握得好差。」

丁老師建議家長先認同和諒解學生的難處，舉例如寫韓文就似畫符號一樣，即使韓文是拼音文字，看不懂自然讀不出來，更何況要默寫出來。「語文是基本學習工具，無工具又點學其他知識，自然無心機讀書。」

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理解讀寫難處

一般人不明白何謂對字詞的不理解，如「我今日好開心」，在某些讀寫障礙學生眼中會變成「我今」、「日好」等難以理解的詞。丁老師無奈道：「這已經不是『睇得多就知，聽得多就明』的問題。當字詞愈來愈多，或者小朋友長大了不好意思開口，可能連最簡單的字詞都看不明白。」

家長不妨將學習標準稍作調節，如老師要默寫10個詞語，若讀寫障礙學生能背好5個詞，亦可視之為滿分，從中為學生建立成功感。「成長需要時間，他們不是低IQ，不是懶、不肯讀，只要找出對的方法。」

有位碩士畢業的女生從小默書總是零分，但她很努力溫習，付出跟成果完全不成正比，直到中七那年得知有讀寫障礙，多年來的零分之謎終於解開。幸好她學習生涯中遇上不少良師，肯定她的思辨能力和說話技巧，即使事倍功半也能咬緊牙關堅持下去，後來慢慢學會借助書本的錄音版本來幫助閱讀，當遇上挫折或被誤解時，更會勉勵自己「不理解是常態」，以樂觀性格迎接挑戰。

記者：劉妙賢