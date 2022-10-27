【抗癌鬥士】惡性肝癌擴散暴瘦50磅變皮包骨　74歲換肝跑手自強練跑國際賽奪金

▲ 肝癌患者唐敬星得以換肝保命，自強練跑，積極養好身體，以七旬高齡也能在國際賽中奪金。

在2019年世界移植運動會，曾接受換肝手術的肝癌患者唐敬星，獲頒最佳男運動員之餘，更在四個田徑項目奪得3金1銅的佳績，當中打破了三項跑步的大會紀錄。他以行動證明絕處定能逢生，更笑說「60歲之後才發現自己好跑得！」近來他亦積極練跑，準備明年再出戰澳洲舉行的世界移植運動會。

當病情嚴重得只剩下器官移植時，卻發現香港是器官捐贈比率最低的地區之一，不禁讓人灰心絕望，而唐敬星的情況更有過之而無不及，因他是肝癌患者，連排隊輪候換肝的資格也沒有，只能在外地尋找換肝希望。

外地換肝才能活命

唐敬星回想在2006年，59歲的他在大型建築公司擔任管理層，正值事業高峰，人生順遂又幸福。想不到一次心血來潮的捐血竟被回絕，他被告之是乙型肝炎帶菌者。

「肝病最恐怖是完全無迹象，無病無痛，所有指數又正常，是一個最可怕的病。」在醫生詳細檢查後，更發現他肝臟長有一顆好細的脂肪瘤，他說：「腫瘤是惡性，但想不到手術後，肝的癌細胞大爆發，爆到好似燒煙花咁，好得人驚，已經無辦法控制，醫生說只有換肝才能活命。」

▲ 74歲唐敬星在十多年前換肝後，為了身體健康而漸漸愛上跑步。(黃建輝攝)

人生陷於極度絕望的他，已打定輸數。雖說有家屬的活體肝臟捐贈，但他堅決反對。「我不准家人去驗血，家中有一個病人都嫌多，我一個人死就夠，為何要拖多個人去死。」幸好得知還有到外地換肝的最後一綫生機，他用上幾近傾家蕩產式的醫療費用，才安然度過了第一個生死關頭。

在卧床期間，唐敬星回想半輩子一直為生活而忙碌，卻從未認真為身體健康著想，終嘗到苦果。他感慨道：「由25歲出來工作做到59歲，一直拼搏，得到甚麼？就是這個病，錢財最後全都拿去醫病，傾家蕩產式，但亦慶幸，只要有命在，甚麼都不重要。」

暴瘦虛弱不似人形

在職場上見慣大風大浪的唐敬星，總是處之泰然，卻在面對病魔時首嘗極度的無力感。他由發病到移植手術的短短個多月內，極速消瘦，體重由160磅暴跌至110磅。「做完手術後是難以想像的虛弱，瘦到皮包骨，不似人形，照鏡時，完全變了骷髏骨頭，自己都嚇親。」他初次感受到全身失去肌肉帶來的痛感，「正常人無辦法想像，當屁股無肉時，坐在硬板的椅上時，骨頭是會發痛。坐都變成一種虐待，即使躺著同樣會覺得全身不舒服。」

▲ 唐敬星成為香港移植人士的運動員代表，在2019年出戰世界移植運動會，專攻跑步賽事。(被訪者提供圖片)

他直言「病到覺得自己是廢人」，人生從未體會過這種無力感，當時就像回到手抱寶寶的時期，一切都要重新來過，每天都在練習行路，由一步兩步到幾步慢慢走。「朝早起身去刷牙洗臉，如此簡單的步驟都要分兩次進行，刷完牙已經耗盡全身的力氣，要出去坐一會才有力去洗臉。」

由卧床到獨自外出，唐敬星足足用了一年多的時間恢復，他慶幸有家人的無微不至照顧和陪伴，讓他能撑過這艱難的復元時期。「我有一股強烈信念，『不要成為被照顧者』。不用留遺產錢財給仔女，只要不需要家人的照顧，再為我擔心掛心，就是給家人最好的禮物。」

▲ 唐敬星多年來參加了不少運動賽事，藉以報答捐贈者，讓他可以延續有意義的人生。(被訪者提供圖片)

愛上跑步強身健體

運動身體好，這是不二法門。「年輕時不運動，遲早要還。不要再用無時間做藉口，時間是擠出來的。」唐敬星由散步變快走，再變成跑步，每星期總要跑幾天，不跑就渾身不舒服。最令他驚喜是阿仔亦受感染，由能坐絕不想動的辦公室人員，變成跑步好手；太太也喜歡跟他去打羽毛球，運動成了家庭的日常節目。

他笑說：「別以長者骨頭脆跑不動，多得運動提升了身體平衡力，長者最怕跌倒手尾長。」當漸漸訓練出耐力和體力時，他便參加了每兩年舉行的香港器官移植及透析人士運動會，更笑說自學生時期後再次掛上號碼布比賽。「跑步會令人上癮，會不斷挑戰自己，愈跑愈遠。我到60歲才發現自己原來好跑得！」

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後來他更衝出國際，成為香港移植人士運動員代表之一，在2019年到英國參加世界移植運動會，在100、200、400和800米跑步賽事中奪得3金1銅的佳績。他現時正為明年出戰澳洲舉行世界移植運動會的1,500米賽事，而努力練跑備戰中，希望為自己人生再次刷出新紀錄。

對比其他國家地區，香港的器官捐贈比率甚低。政府為此將每年11月第二個星期六定為器官捐贈日暨中央器官捐贈登記名冊成立周年紀念，以推廣器官捐贈，在香港建立接受器官捐贈的正面文化。為響應政府呼籲，癌症資訊網慈善基金與肝臟移植協康會等機構，將於11月11至12日在銅鑼灣擺放街站，宣揚器官捐贈的重要資訊。另亦會舉行相關講座及進行網上直播，詳情可致電3598 2157查詢。

記者︰劉妙賢