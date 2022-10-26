【香港小姐再競選】何沛珈苦練傣族舞　「東張女神」陳懿德3個月內激減22磅

▲ 陳懿德在《香港小姐再競選》 表演腹語。

TVB真人騷綜藝節目《香港小姐再競選》將於本周六（10月29日）晚播出，參選佳麗有1號梁允瑜、2號蔡菀庭、3號陳懿德、4號黎寬怡、5號李天縱、6號李芷晴、7號賴彥妤、8號鄺靜汶、9號黃婉恩、10號王嘉慧、11號何沛珈、12號關楓馨、13號麥皓兒及14號莫韻諰。

當中「東張西望」女神3陳懿德（Rachel）及憑《愛‧回家之開心速遞》中的「姣精」Luna Siu角色人氣急升的11號何沛珈（Roxanne），在《香港小姐再競選》的表演更相當耀眼。

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於中文大學新聞及傳理系畢業的陳懿德，曾入圍2021年港姐8強，代表作是短短3個月內激減22磅後踏上競選舞台；經過一年，Rachel愈減愈勇瘦多1.5公斤，腰圍由25吋減至23.5吋，上圍上升了0.5吋。

減肥有道外，Rachel才藝表演近乎最特別，本身有聲樂八級實力的Rachel表演腹語，除與拍檔「癲癲」對答搞笑，還輪流獻唱。

▲ 陳懿德

陳懿德學習腹語

Rachel為是次表演首度接觸腹語，但表演時全程沒半分破綻。好事後透露是極速解鎖新技能：「只係學咗兩堂就要上台，主要靠私下不斷練習，因為其間要做《東張》同埋為呢個節目做排練，所以就要偷啲休息同食飯時間練腹語，就算凌晨兩、三點返到屋企都繼續練，因為我對自己要求好高，唔可以淨係做到，要做好！」

她又坦言學腹語難關多多：「首先搵老師已經好難，然後係keep住個口唔郁，最難係唔只把聲，連個腦都要切換得好快，否則手口唔協調就會穿崩，我諗今次之後，我可以試吓拍人格分裂嘅戲。最搞笑係我返到後台有人問我：『你錄定音定配音架？』咁因為我係Live架嘛，佢咁講就令我好放心自己無漏口。」

談到減肥心得，Rachel坦言最瘋狂時完全唔掂油鹽糖，3個月只吃白烚蛋白質，再加每朝空腹跳繩400下：「上年參選時我成日覺得自己未夠好迷失咗自己，而家我認為更重要係喜歡每個當下嘅自己。」

▲ 何沛珈

何沛珈展舞功

2020年五強佳麗何沛珈則表演混合美態及力量的傣族舞，化身象徵美麗及智慧的「孔雀」為觀眾送祝福，並先後做出單腳站立等高難度動作。

在《愛‧回家》中大跳椅子舞的Roxanne，自小已是舞林高手，她受訪時透露為是次比賽首度接觸傣族舞，花1個月時間學習，直指是一大挑戰：「有半個月係學基本功，呢隻舞外柔內剛，充滿內在力量，但因為我嘅肌肉量好唔夠，所以減重同時又要做重訓。」

Roxanne續指專誠找來演藝學院老師幫忙排舞及訓練：「呢隻舞要求嘅柔軟度比我平時再勁多一倍，特別係要開肩開胯下腰，老師仲會踩住我幫我落得低啲，感覺同生仔一樣咁痛。」

她又感激製作組炮製如此有意義節目：「落選港姐唔等於輸家，反而我哋會因為咁更加去努力。我相信龜兔賽跑，烏龜只要有堅毅不屈嘅精神，並唔比兔仔差。我哋都可以透過自身努力同求進步嘅心令自己更好，我哋就算落選都係有質素嘅港姐。」

▲ 黎寬怡騷長腿。

高妹騷本錢

除「2R」Rachel同Roxanne，高妹一族梁允瑜、黎寬怡、王嘉慧及莫韻諰亦以「舞」會友，《東張西望》主持黎寬怡，跳椅子舞時大曬無敵長腿；至於憑《通靈之王》人氣大增的王嘉慧則大跳「國風爵士」，破格之餘亦將其美好身段表露無遺。

當晚除才藝表演，還有自選泳裝環節，穿起泳衣的10強佳麗更會進行連場激辯，盡展口才和智慧，部份辯論更充滿火藥味，娛樂性十足。

同時，佳麗們亦會爭奪「最佳進步獎」及「更上鏡小姐」兩大獎項，比賽流程及認真程度媲美香港小姐競選決賽。

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