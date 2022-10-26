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【612基金】陳日君等6人未於時限內註冊或申豁免　控方指基金具政治訴求受規管

社會 14:23 2022/10/26

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陳日君等6人未於時限內註冊或申豁免，控方指基金具政治訴求受規管。（資料圖片）

天主教香港教區榮休主教陳日君樞機及歌手何韻詩等5名「612人道支援基金」信託人，連同基金秘書施城威涉未有為基金註冊為社團，6人否認1項「沒有在指明時限內申請註冊或豁免註冊社團」傳票控罪，案件今（26日）於西九龍裁判法院作結案陳詞。控方指根據條例，法庭毋須考慮1個社團的性質或宗旨，但612基金具政治訴求而非純粹為慈善而成立，不屬於條例附表中的例外組織，應受條例規管。

控方今於結案陳詞時指，根據《社團條例》，任何本地社團均須於成立後1個月內，向社團事務主任申請註冊或豁免註冊，否則幹事或自稱是幹事的人即屬犯罪，而成員則沒有刑責。法庭須判斷基金是否本地社團，被告是否幹事和基金是否沒有在1個月內註冊。

控方續指，不論1個社團的性質或宗旨為何，皆受條例規管。而根據條例附表，符合若干條件的組織或團體不受條例規限，包括成立目的純粹是為慈善。惟控方指出，612基金具政治訴求，不屬於純粹為慈善目的而成立，並不屬於附表中的例外組織，故基金須按條例規定，在限期內申請註冊或豁免註冊，而辯方對於基金是否屬附表中的組織沒有爭議。

控方援引案例指，法庭可參照案例的一籃子因素以判斷何謂組織，包括有否舉行會議，具有1套正式的規則章程和管理物業等。

6名被告依次為天主教香港教區榮休主教陳日君樞機、大律師吳靄儀、前嶺大副教授許寶強、前立法會議員何秀蘭、歌手何韻詩及施城威，各被票控1項沒有在指明時限內申請註冊或豁免註冊社團罪，控罪指各人於2019年7月16日至2021年10月31日，包括首尾兩天，作為「612人道支援基金」的本地社團幹事，沒有在指定時間內遵守《社團條例》5（1）條的規定。

控方為副刑事檢控專員（特別職務）周天行，辯方包括資深大律師李志喜、何沛謙、彭耀鴻、大律師林國輝及梁晴怡等。

聆訊下午續。

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記者：陳曉欣

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