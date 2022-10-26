【大西北返工】港鐵公布屯馬綫洪水橋站設計方案　出金鐘只需43分鐘

▲ （區議會文件圖片）

港鐵近日向區議會提交文件，交代屯馬綫洪水橋站項目最新進展，包括洪水橋站的位置和設計。屯馬綫洪水橋站項目料明年上半年刊憲及諮詢公眾，2024年動工，計劃2030年竣工。

屯馬綫洪水橋站是《鐵路發展策略2014》建議的其中一個鐵路項目，項目將於天水圍站及兆康站之間建新車站。

現時由洪水橋／厦村新發展區往返屯馬綫天水圍站或兆康站，需依賴路面交通接駁，需時約20至25分鐘。洪水橋站啟用後， 居民經鐵路由新發展區前往2個鐵路站只需約4分鐘。另外，由洪水橋站經屯馬綫到金鐘站，預計只需約43分鐘。

▼ 點擊圖片放大 +2

擬建的洪水橋站將位處現時亦園路附近，屬2層設計的地面車站，地面層及上層分別為車站大堂及月台，車站出入口位置的設置將會配合洪水橋／厦村新發展區的相關基建發展的規劃，包括於洪水橋站附近設立的公共運輸交匯處，及環保運輸服務系統等，方便乘客轉乘其他交通工具。

洪水橋站將於現有屯馬綫的高架橋兩側增建車站，車站的設計將揉合環保及可持續建築元素，例如綠化外牆、天然通風、天台太陽能裝置、天然採光設計、 雨水回收重用系統等。洪水橋站亦將設有無障礙通道、 育嬰室及洗手間。

洪水橋站的初步設計已大致完成，港鐵公司及相關政府部門現正草擬鐵路方案的刊憲文件，又預計今年底提交環評文件。

洪水橋站項目料明年上半年刊憲及諮詢公眾，2024年動工，計劃2030年竣工。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳梓蔚