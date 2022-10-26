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【詐騙手法】有市民指迪士尼門票用過仍可預約入園　質疑預約系統存漏洞

社會 14:55 2022/10/26

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有市民指迪士尼門票用過仍可預約入園，到場後發現中伏，質疑預約系統存漏洞。（資料圖片）

迪士尼樂園預約系統疑存在漏洞？有市民在社交平台群組「迪士尼 海洋公園 門票餐券等買賣分享」發文表示，在二手交易平台交收了2張迪士尼樂園門票，計劃到樂園遊玩，該2張門票亦成功在網上系統預約入園，但到場後卻被工作人員告知2張實體票已經在10月21日使用過。

該名市民質疑迪士尼預約系統疑存在漏洞，為何已使用過的門票可以再次預約，但有人指早前亦曾交收門票，當時立即到網站預約，而網站顯示門票已經使用過，亦有人指預約系統是最近才出現這個漏洞。

TOPick正向迪士尼樂園查詢。

我上次又係甘（咁）。約左（咗）出黎面交。見到張飛好舊。唔對路。我話要即場預約成功先比錢。之後一預約個網已經話張飛係用過。好在無比到錢。我寧願嘥時間都唔想比d人呃到。而家直情寧願入場買飛。

最近迪士尼預約系統係存在呢個問題，用過的門票仍可正常預約。之前係唔會甘（咁）樣的。大家最近交收實體飛都一樣要小心了。

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記者：李榮忠

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