【肛門瘻管】男星捱夜久坐肛門流膿　中醫教1款茶飲抑制炎症發生

▲ （iStock圖片）

肛門疼痛、流膿，未必只是痔瘡。台灣資深演員屈中恆本身患有痔瘡，他早前在節目上透露，多年曾到澳門旅遊，在賭場捱夜久坐，結果肛門疼痛難忍，最初他以為只是痔瘡發作，求醫後才發現是「肛門瘻管」。

屈中恆曾在節目上分享患病經歷，指多年前到澳門旅遊，每晚都會到賭場，連日捱夜久坐，加上喝太多酒，肛門疼痛難耐，以為是痔瘡發作，乘坐飛機回程時如坐針氈，只能側坐緩解不適。

屈中恆回台後求醫，當時肛門已出現流膿的情況，經檢查發現是「肛門瘻管」，需要馬上開刀進行手術。醫生指，如不盡快處理，最嚴重可能會引發敗血症。

▲ 台灣資深演員屈中恆。（屈中恆Facebook圖片）

肛門瘻管經常被誤以為是痔瘡發作，因為兩者都會引起肛門紅腫熱痛。而痔瘡是一個很常見的疾病，中山醫院家醫科醫師陳欣湄在節目《健康2.0》表示，想預防痔瘡，要保持排便順暢，她分享了正確的排便姿勢：

1.把小矮凳放在地上，雙腳踏上去。

2.兩邊膝蓋要高過大腿。

3.身體稍微向前傾，35度最為理想。

4.伸展脊椎，腹部肌肉用力

▲ 正確排便姿勢。（節目截圖）

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中醫陳潮宗則指出，痔瘡跟體質有關，主要包括以下3種體質：

1.實熱證型

嗜食辛辣燥熱食物，反覆便秘，痔瘡腫脹，疼痛、激烈。

2.氣虛下陷型

勞累元氣不足，久站久坐，腹壓過大，平時痔核脫出不易復位，肛門有下墜感

3.肝經濕熱型

工作壓力大，外加易生氣常熬夜，胸悶不舒，飲食減少，痔瘡伴隨而出

他推薦了一款茶飲，含豐富花青素，對修復血管效果很好，亦能增強血管壁彈性，改善循環和抑制炎症發生。

槐花甘草飲

材料：槐花10克、甘草3克、熱水800至1000毫升。

作法：藥材洗淨、瀝乾，放入保溫瓶，倒入滾水，燜泡15分鐘即可。

功效：涼血止血，清肝火。用於血熱出血證。如吐血、便血、痔血等，尤其是下消化道出血之痔血、便血；適合痔瘡初期或發作期間飲用。

▲ 槐花甘草飲。（節目截圖）

除了以上的茶飲，他亦建議多吃莓果類，例如藍莓、紅莓、草莓等等，都是非常好的養生的食材。

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責任編輯：羅嘉欣