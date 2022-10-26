【違反租賃條例】差餉物業估價署識別467宗個案　水務署檢控1宗劏房住戶被濫收水費個案

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《2021年業主與租客（綜合）（修訂）條例》今年初生效。房屋局局長何永賢今日（26日）表示，劏房租務管制條例生效至上月底，差餉物業估價署識別了467宗有關業主涉嫌違反條例的個案，當中有24宗屬投訴個案，其餘為當局從不同渠道主動識別出來。

立法會議員吳秋北在會議上提出當局收到多少宗有關「劏房」租賃的查詢及投訴及共接獲多少宗有關「劏房」業主濫收水電或雜費的投訴及查詢問題。何永賢指截至今年9月30日，估價署識別了467宗有關業主涉嫌違反租務管制條例的個案，當中有24宗屬投訴個案，其餘為估價署從不同渠道主動識別出來的個案。有關業主於收取經分攤水電費的付還時涉嫌違反租務管制條例規定，以及業主涉嫌要求租客支付不屬租務管制條例所准許種類款項的個案分別有114宗及10宗。在467宗個案中，估價署正在調查292宗個案，並正就另外24宗個案徵詢律政司的意見，以採取適當行動。

另外，她又稱由今年1月22日至9月30日期間，水務署共接獲約1100宗有關「劏房」住戶被濫收水費的查詢及35宗相關投訴。水務署剛就當中一宗投訴個案提出檢控，並正在調查6宗個案，而另外28宗個案由於沒有足夠證據，故未能繼續跟進。

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責任編輯：余思嵐