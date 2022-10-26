【交通意外】屯門田螺車撞倒6旬單車漢　警方呼籲市民聯絡提供事發經過

▲ 屯門田螺車撞倒6旬單車漢，警方呼籲市民聯絡提供事發經過。（黃傑偉攝）

今日（26日）警方新界北總區交通調查及支援組表示，就一宗發生於昨日（25日）下午1時50分，位於屯門藍地交匯處發生交通意外，急欲會唔目擊人士，或途經車輛如行車記錄儀攝得意外經過，請盡快與新界北交通意外調查組聯絡。

新界北總區交通調查及支援組警司林志源指，昨日下午1時50分，一輛9.1米長、3.75高米及超過2米闊白色田螺車，當時行經屯門藍地交匯處近行人過路處，撞到一部1.7米長乘1米高黑色單車將單車連同一名男子拖行20米始停下，被撞傷男子身穿淺綠色上衣及黑色有紅邊長褲，而單車尾部有一個藍色籃，受傷男子送院搶救後不幸逝世。

警方呼籲昨日於上述時間1時50分，任何人如途經上址，不論行人、司機、乘客或車輛，如目擊事發經過，或途經車輛，如有行車記錄儀攝下當時事發經過。請盡快與新界北交通意外調查組聯絡或可致電新界北交通意外調查組電話3661 3800。

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記者：黃傑偉